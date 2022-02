The Last of Us: Erstausstrahlung der HBO-Serie nicht in diesem Jahr

The Last of Us:

Zu "The Last of Us" wird eine TV-Serie gedreht. Während die Produktion voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen wird, ist mit der Erstausstrahlung erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Einen Termin gibt es für die "The Last of Us"-Serie noch nicht.

Während die Verfilmung von „Uncharted“ in dieser Woche in die deutschen Kinos kommt, muss auf die TV-Serie zu „The Last of Us“ deutlich länger gewartet werden. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Produktion in diesem Jahr über die Bildschirme flimmern wird. Doch daraus wird offensichtlich nichts.

Denn HBO hat bestätigt, dass die kommende „The Last of Us“-Serie frühestens im kommenden Jahr ihr Debüt feiern wird. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

„Sie wird nicht 2022 ausgestrahlt – sie drehen immer noch in Kanada. Ich vermute, dass man sie ’23 sehen wird“, so Casey Bloys, Programmchef von HBO und HBO Max, gegenüber Deadline.

Der Programmchef ist sehr aufgeregt

Bloys konnte in seiner Position bereits einen Blick auf „The Last of Us“ werfen und zeigte sich begeistert. „Ich habe einige frühe Episoden gesehen und bin sehr aufgeregt“, so seine Worte. „Craig hat Tschernobyl für uns gemacht, er ist ein fantastischer Autor und Regisseur. Was ich gesehen habe, sieht erstaunlich aus, also freue ich mich darauf, aber es wird nicht in ’22 sein.“

Gemeint ist Craig Mazin, der zusammen mit Neil Druckmann, dem Co-Präsidenten von Naughty Dog, Co-Autor und ausführender Produzent der Serie ist. Gestartet wurden die Dreharbeiten im Juli 2021. Abgeschlossen wird die Produktion voraussichtlich Mitte 2022.

Zur Handlung gibt es nur rudimentäre Hinweise. Erwartet wird jedoch, dass die Serie die Ereignisse von „The Last of Us“ abdeckt, das 2013 veröffentlicht wurde. Ebenfalls könnten Szenen auftauchen, die auf „The Last of Us Part 2“ basieren. Das Sequel kam 2020 auf den Markt.

Für die Besatzung wurden einige bekannte Namen gefunden. Die „Game of Thrones“-Schauspieler Pedro Pascal und Bella Ramsey schlüpften in die Rollen der Hauptfiguren. Es sind wie im Spiel Joel und Ellie. Nico Parker, bekannt aus „Dumbo“ und Tochter der Schauspielerin Thandie Newton, spielt Joels Tochter Sarah, während Gabriel Luna („Agents of Shield“) die Rolle von Joels Bruder Tommy übernimmt.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreichen Szenen vom Set veröffentlicht, die Hinweise auf die Themen der Serie liefern. Eine Übersicht über die bisherigen Meldungen findet ihr in der News-Übersicht zu „The Last of Us“.

