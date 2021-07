The Last of Us Serie: Diese Schauspielerin übernimmt Joels Tochter Sarah

Während noch unklar ist, wann die TV-Serie zu "The Last of Us" anlaufen wird, ist bekannt, welche Schauspielerin für Joels Tochter Sarah verpflichtet wurde.

Die Serie soll sich am ersten Spiel orientieren, in dem Joel und Ellie in den Fokus rücken.

Die „The Last of Us“-Serie von HBO hat ein weiteres Gesicht. Nachdem zunächst enthüllt wurde, welche Schauspieler für Joel und Ellie verpflichtet wurden, steht fest, welche Darstellerin in die Rolle von Joels Tochter Sarah schlüpfen wird.

Gespielt wird Sarah in der Serie von Nico Parker, die unter anderem im Disney-Film „Dumbo“ einen Auftritt hatte. Sie ist die Tochter von Thandiwe Newton, die ihr vielleicht aus „Westworld“ kennt.

Bestätigt wurde der Auftritt der jungen Darstellerin von Geoff Keighley, der auf Twitter ebenfalls ein Bild vom Neuzugang teilte:

Nico Parker, daughter of Thandie Newton, will play Sarah in The Last of Us series for HBO. pic.twitter.com/9iGcdCO7xl — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 30, 2021

Bei der Entwicklung des Spiels kam bei der Verkörperung und Vertonung der 12-jährigen Sarah die Schauspielerin Hana Hayes zum Einsatz. Sie lieh dem Videospielcharakter nicht nur ihre Stimme. Auch als Gesichtsmodell wurde sie verpflichtet.

Weitere bekannte Namen

Wie anfangs erwähnt sind auch die Schauspieler hinter Joel und Ellie bekannt. Dabei handelt es sich um Pedro Pascal und Bella Ramsey. Tommy wiederum wird von Gabriel Luna gespielt. Offen sind weiterhin die Besetzungen von Figuren wie Tess, Sam, Henry, Maria und Riley.

Bis ihr das Ergebnis sehen werdet, wird es noch eine Weile dauern. Die Dreharbeiten starten am 5. Juli 2021 und sollen bis Juni 2022 laufen. Im Anschluss sind die Macher noch eine Weile mit der Post Production beschäftigt. Zumindest intern dürfte ein bestimmter Starttermin angepeilt werden.

Was meint ihr zur Besetzung von Nico Parker als Sarah? Ist sie perfekt oder hättet ihr einen anderen Vorschlag?

