The Last of Us: Merle Dandridge als Darstellerin in der HBO-Serie bestätigt

Bekanntermaßen arbeitet HBO in enger Partnerschaft mit den Entwicklern von Naughty Dog an einer TV-Serie zum gefeierten Endzeit-Hit „The Last of Us“.

Wie zum Abschluss der Woche bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Fans der Reihe im Rahmen der TV-Serie auf ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten freuen. Die Rede ist von Merle Dandridge. Die 45-jährige US-Amerikanerin wird in der TV-Serie ebenfalls zu sehen sein und genau wie in den beiden Spielen die Rolle der Fireflies-Anführerin Marlene übernehmen.

Die Beziehung zwischen von Joel und Ellie im Mittelpunkt

Die Geschichte der TV-Serie von „The Last of Us“ dreht sich um die beiden aus der Videospielvorlage bekannten Protagonisten Joel und Ellie beziehungsweise ihre Beziehung zueinander. Während Pedro Pascal in die Rolle von Joel schlüpft, wird die 14-jährige Ellie, die von Joel aus einer Quarantänezone evakuiert werden soll, von Bella Ramsey verkörpert.

An der TV-Serie von „The Last of Us“ wirkt unter anderem Neil Druckmann, der Autor und Creative-Director der beiden Videospiele, mit. Dadurch soll gewährleistet werden, dass Fans der Videospielvorlage wie neue Zuschauer gleichermaßen angesprochen werden können.

Die Dreharbeiten an der HBO-Serie von „The Last of Us“ werden nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang Juni starten. Vor 2022 sollte allerdings nicht mit der Ausstrahlung der ersten Episoden gerechnet werden.

