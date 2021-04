The Last of Us: Dreharbeiten an der HBO-Serie starten in wenigen Monaten

Wie bekannt gegeben wurde, finden die Dreharbeiten an der ersten Staffel der HBO-Serie von "The Last of Us" im kanadischen Calgary statt. Los geht es bereits in wenigen Monaten.

"The Last of Us": Die Dreharbeiten an der TV-Serie finden in Kanada statt.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird bei HBO an einer TV-Serie zu Naughty Dogs Kult-Serie „The Last of Us“ gearbeitet.

Nachdem bisher noch unklar war, wann in etwa mit der Ausstrahlung der ersten Staffel zu rechnen ist, bestätigte die „Director’s Guild of Canada“ in einem aktuellen Statement, dass die Dreharbeiten an der ersten Staffel im Juli 2021 im kanadischen Calgary anlaufen und im Juni 2022 abgeschlossen sein sollen. Somit sollten wir nicht vor Juli 2022 mit der Ausstrahlung der ersten Staffel rechnen. Laut dem Premierminister von Alberta haben wir es bei der TV-Serie zu „The Last of Us“ mit der größten TV-Produktion der kanadischen Geschichte zu tun.

Erste Staffel soll sich am Videospiel orientieren

Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass sich die Arbeiten an der TV-Serie positiv auf die Wirtschaft der kanadischen Provinz auswirken werden. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird sich die Geschichte der ersten Staffel weitestgehend an der Handlung des ersten „The Last of Us“-Videospiels orientieren und das Schicksal der beiden Charaktere Joel und Ellie in den Mittelpunkt rücken.

Verkörpert wird Joel von Pedro Pascal, der zuletzt im „Star Wars“-Spin-off „The Mandalorian“ zu sehen war. Bella Ramsey („Game of Thrones“) hingegen schlüpft in die Rolle der jungen Ellie. Naughty Dogs Neil Druckmann, der als Game-Director der Videospiele fungierte, bekleidet bei den Arbeiten an der TV-Serie zu „The Last of Us“ die Posten des Autors und des Executive-Producers.

