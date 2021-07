The Last of Us: Kommende HBO-Serie mit einem Megabudget?

Erst kürzlich starteten die Dreharbeiten zur Videospiel-Adaption "The Last of Us" in Kanada. Laut einem aktuellen Interview soll der Produktion der TV-Serie wohl ein enormes Budget zur Verfügung gestellt worden sein.

Die Dreharbeiten zur "The Last of Us"-TV-Serie laufen bereits.

Mittlerweile haben die Dreharbeiten zur Videospiel-Adaption „The Last of Us“ begonnen, wie einige Darsteller selbst mit einem Foto verkündet hatten. Ausgehend von einem aktuellen Interview scheinen die verantwortliche Produktionsfirmen wohl ein echtes Megabudget in das Projekt zu investieren, um das von Naughty Dog erschaffene PlayStation 3-Game ansprechend zu verfilmen.

The Last of Us: Hohes achtstelliges Budget für eine Episode?

Genauer meldete sich kürzlich Damian Petti, President of IATSE 212 Calgary, zu Wort und sprach mit einem Journalisten von CTV (via WiredupReport). Hierbei handelt es sich um eine Vereinigung von Film- und Theaterschaffenden, Künstler sowie Techniker, im kanadischen Alberta.

Laut Petti sei die „The Last of Us“-Produktion ein „gigantisches Projekt“, weshalb sie bereits als „Monster“ bezeichnet worden sei. Wie er weiterhin ausführt, würden beispielsweise unter anderem fünf Art Directors und hunderte Techniker an der Serie arbeiten, deren Dreharbeiten ungefähr ein Jahr dauern sollen. Allein die Vorbereitungen für die jüngst angelaufene Produktion hätten bereits sechs Monate gedauert.

Ein weiteres Thema während es Interviews war ebenfalls das Budget der Serie, die beim Sender HBO laufen wird. Wie Petti erklärt, handle es sich bei der „The Last of Us“-Serie womöglich um „das größte Filmprojekt in Kanada.“ Ein genaues Budget könne er zwar nicht nennen, doch die Kosten für eine einzige der zehn Episoden würden „deutlich eine achtstellige Summe“ übersteigen.

Wie hoch das Produktionsbudget der Videospiel-Verfilmung genau sein wird, lässt sich indes schwer einschätzen. Filmstudios selbst geben nur selten die genauen Budgets ihrer Werke an, weshalb diese oftmals auf Schätzungen von Fachmagazinen oder Brancheninsidern beruhen.

Zum Thema: The Last of Us: Weitere Darsteller bestätigt – Darunter ein alter Bekannter

Denkbar wäre, dass die „The Last of Us“-Adaption pro Episode ein Budget von 15 Millionen bis 25 Millionen US-Dollar verschlingen könnte. In dieser Größenordnung rangieren im Serien-Bereich wohl auch andere Großproduktionen der letzten Jahre wie „Game of Thrones“ (Staffel 8), „The Mandalorian“ oder „Marvel’s WandaVision“.

Für die Produktion der kommenden „The Last of Us“-Serie arbeiten unter anderem PlayStation Productions, Sony Pictures Television und WarnerMedia Entertainment zusammen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Craig Mazin („Chernobyl“), der die Serie mit Neil Druckmann auch als Executive Producer beaufsichtigt. Die Hauptrollen spielen Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie). Einen Starttermin hat die HBO-Serie derzeit noch nicht.

Was erhofft ihr euch von der „The Last of Us“-TV-Serie?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us