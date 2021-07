The Last of Us Serie: Anzahl der Episoden bekannt

Craig Mazin verriet in seinem Podcast, wie viele Folgen die "The Last of Us"-Serie haben wird. Außerdem sprach er von zwei weiteren Produzenten, die bislang nicht erwähnt wurden.

Die Dreharbeiten zur "The Last of Us"-Serie haben kürzlich begonnen.

In seinem Podcast Scriptnotes verriet Craig Mazin, Produzent und Drehbuchautor der „Last of Us“-Serie, aus wie vielen Folgen die erste Staffel bestehen wird. Der Twitter-Nutzer Culture Grave verbreitete diese Information anschließend über Twitter.

Die erste Staffel wird genau zehn Episoden enthalten. Wie lange die einzelnen Folgen dauern werden, hat Mazin nicht bekanntgegeben. Die durchschnittliche Länge einer HBO-Folge beträgt allerdings 50 bis 60 Minuten. Sollten sich die Verantwortlichen der Serie auch dieses Mal daran halten, könnt ihr euch auf eine Länge von acht bis zehn Stunden einstellen.

Auch den genauen Ablauf der Serie kennen wir nicht. Ob wirklich alle Ereignisse des ersten Teils in dieser Staffel vorkommen oder diese später in einer weiteren Staffel abgearbeitet werden, ist nach aktuellem Stand nicht bekannt. Die Serie soll sich jedenfalls stark am ersten Ableger orientieren. Die ein oder andere Abweichung wird es jedoch geben.

2 weitere Produzenten werden bald vorgestellt

Zudem sprach Mazin von zwei weiteren Produzenten, die bisher nicht genannt wurden. Diese beiden Personen sollen in Kürze vorgestellt werden. Zu den bestätigten Produzenten gehören Kantemir Balagov, Ali Abbasi und Jasmila Žbanic.

Das erste Foto vom Dreh könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Artikel ansehen. Dort sehen wir offenbar die Anfangsszene aus dem ersten „The Last of Us“-Teil.

Bis ihr euch die Serie auf dem heimischen TV anschauen könnt, wird noch einiges an Zeit vergehen. Die Dreharbeiten haben erst vor wenigen Tagen begonnen. Ein Start vor Mitte 2022 jedenfalls auszuschließen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Twitter Tweets immer entsperren

