The Last of Us: Aktuelle Set-Aufnahmen zeigen die FEDRA und eine Spielszene

The Last of Us:

Neue Aufnahmen vom "The Last of Us"-Dreh sind im Umlauf. Eine davon zeigt die FEDRA, die andere eine Szene aus dem gleichnamigen Videospielableger.

Immer wieder sickern Aufnahmen von den Dreharbeiten der „Last of Us“-Serie durch. Das neueste Video vom Dreh zeigt jetzt die berüchtigte FEDRA, die zum Militär gehören und für die Quarantänezonen verantwortlich sind. Ihnen ist jedes Mittel recht, um Widerstand von den Bürgern zu unterdrücken. Und wer sich außerhalb einer Zone aufhält, wird gnadenlos erschossen.

Ein weiteres Video zeigt eine Spielszene aus dem ersten „The Last of Us“-Ableger. Wir beobachten, wie Ellie durch ein Lüftungsgitter klettert und kurz darauf eine verschlossene Tür von innen öffnet. Die Szene verdeutlicht einmal mehr, wie nah sich die Serien-Adaption an der Vorlage orientiert.

Regelmäßig neue Aufnahmen vom Set

Ihr möchtet euch weitere Aufnahmen nicht entgehen lassen? Über den Twitter-Account „The Last of Us HBO – Status“ werden regelmäßig aktuelle Szenen vom Set veröffentlicht, die euch genauere Einblicke liefern. In vergangenen Szenen konntet ihr unter anderem Henry und Sam, Joel im Kampf und den Schauplatz Jackson sehen. Auch Tommy war bereits auf der Bildfläche.

Weitere Meldungen zur „The Last of Us“-Serie:

Der Serienstart ist für 2023 geplant. Zwar wird die Produktion vorraussichtlich Mitte dieses Jahres abgeschlossen, doch bis zur Erstausstrahlung werden weitere Monate vergehen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren