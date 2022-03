The Last of Us-Serie: Henry und Sam neben Joel und Ellie abgelichtet

The Last of Us-Serie:

Voraussichtlich im nächsten Jahr wird die TV-Serie rund um "The Last of Us" gestartet. Neue Szenen vom Set liefern schon heute eine Idee davon, was die Zuschauer erwartet.

Die HBO-Fernsehserie „The Last of Us“ befindet sich seit längerer Zeit in der Produktion, die in Teilen recht öffentlich ist. So tauchen regelmäßig Bilder vom Set auf, die Mitglieder der Besetzung zeigen. In aller Regelmäßigkeit sind dabei die beiden Hauptfiguren Joel und Ellie zu sehen, die von Pedro Pascal und Bella Ramsey gespielt werden.

Weitere Eindrücke vom Set

Auch heute trafen neue Bilder vom Set ein. In den Fokus rücken diesmal nicht nur die genannten Schauspieler, auch die Charaktere Henry und Sam sind zu sehen. Beide werden von noch unangekündigten Schauspielern gespielt. Henry und Sam traten bereits im ursprünglichen „The Last of Us“ auf und halfen Joel und Ellie während ihres Abenteuers.

Ebenfalls sind auf den Bildern einmal mehr Pedro Pascal und Bella Ramsey zu sehen. Neu ist, dass das Bildmaterial in einer deutlich besseren Qualität vorliegt. Beispielsweise ist zu erkennen, dass Ellie ihr bekanntes Winter-Outfit trägt. Es besteht aus einer weinroten Hoodiejacke und einer darüber getragenen offenen Jacke.

Bella is wearing Ellie’s winter outfit 😍 pic.twitter.com/doILruznx3 — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

Zusammen mit dem Foto wurde ein kurzer Clip veröffentlicht, der zeigt, wie die vier heimlich die Straße überqueren, bevor sie in einem nahe gelegenen Gebäude Schutz suchen. Diese Aufnahmen stammen offenbar aus der gleichen Zeit wie das beschriebene Bild und zeigen die Darsteller in ihrer Winterkleidung.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs! 🎥 u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

Wirklich neue Details zur HBO-Serie von „The Last of Us“ liegen derzeit nicht vor. Pedro Pascal erklärte zuletzt allerdings, dass die Dreharbeiten „total erschütternd“ waren, wobei der Schauspieler scherzte, dass er nicht wisse, „ob er es schafft“.

Die „The Last of Us“-Serie bekam noch keinen Starttermin verpasst. Doch zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass sie irgendwann im nächsten Jahr ausgestrahlt wird. In der Zwischenzeit keimten Gerüchte auf, wonach Naughty Dog an einem vollständigen Remake von „The Last of Us“ für PS5 arbeitet.

