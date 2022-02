The Last of Us: Mehre Projekte könnten bald enthüllt werden

Es scheint, dass Fans von „The Last of Us“ in diesem und im kommenden Jahr gut versorgt werden. Laut der Aussage des Brancheninsiders Tom Henderson befinden sich „ein paar“ Projekte in Arbeit, die auf dieser Marke basieren und fast fertig sind.

Um welche Spiele es sich dabei handelt, verriet Henderson nicht. Doch frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass ein Remake des ersten Spiels in der Entwicklung ist. Vermutlich dient es als Begleitung für die HBO-Show. Ebenfalls ist bekannt, dass ein Multiplayer-Spiel im Universum von „Last of Us“ entwickelt wird.

Zudem dürfte früher oder später der Director’s Cut von „The Last of Us Part 2“ veröffentlicht werden, ähnlich wie es bei „Death Stranding“ der Fall war. Erwartet werden können damit eine PS5-Unterstützung mit neuen Features und einer verbesserten Grafik.

Die Vorstellung, dass sich mehrere Spiele rund um „The Last of Us“ in Arbeit befinden, dürfte niemanden wirklich vom Hocker hauen. Was einige Fans der Serie jedoch überraschen könnte, ist Hendersons Aussage, dass sie offenbar nicht mehr weit von einer Enthüllung entfernt sind.

Den Worten des Insiders zufolge sind die „Last of Us“-Projekte fast fertiggestellt und könnten bereits in dieser Weihnachtssaison oder Anfang 2023 erscheinen. Henderson glaubt jedenfalls an eine baldige Enthüllung. Diese könnte im Zuge der neuen State of Play erfolgen, die Gerüchten zufolge im kommenden März veranstaltet wird.

According to my own sources, there are a couple of TLOU projects that are near completion and could release by the end of 2022/Early 2023.

I’d expect to hear about these projects soon if they were to release this holiday period. pic.twitter.com/3CCVRHS5Bj

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2022