PS5: Insider spricht vom nächsten großen Games-Showcase im März 2022

Über mangelnde Highlights können sich Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 in diesen Wochen sicherlich nicht beschweren. Nach dem Release von „Horizon: Forbidden West“ in diesem Monat folgt bereits Anfang März das vielversprechende Rennspiel „Gran Turismo 7“.

Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns im März zudem auf diverse Neuankündigungen, Präsentationen oder Updates zu bereits angekündigten Projekten freuen. Laut dem als verlässliche Insider-Quelle geltenden Xbox Era-Mitgründer Nick Baker soll nämlich schon im kommenden Monat der nächste große PlayStation-Games-Showcase stattfinden. Da wir es laut Baker hier mit einem „guten Games-Showcase“ zu tun haben sollen, können wir uns wohl auf die eine oder andere Überraschung freuen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive steht derzeit zwar noch aus. Zu zeigen hätte das Unternehmen aber sicherlich genug. Schließlich befinden sich aktuell verschiedene bereits angekündigte Highlights für die PlayStation 5 in Entwicklung. Darunter der von den Sony Santa Monica Studios entwickelte Action-Titel „God of War: Ragnarök“, der aktuell für einen Release im Jahr 2022 vorgesehen ist.

Oder Square Enix‘ Japano-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, bei dem wir laut dem Bloomberg-Journalisten und Industrie-Insider Jason Schreier jedoch nicht mit einem Release in diesem Jahr rechnen sollten. Darüber hinaus geistern seit Monaten weitere unbestätigte Projekte wie ein mögliches Remake zu „The Last of Us“ oder eine native PlayStation 5-Version des im Juni 2020 für die PlayStation 4 veröffentlichten „The Last of Us: Part 2“ durch die Gerüchteküche.

Gerüchte, zu denen die Entwickler von Naughty Dog bisher nicht Stellung beziehen wollten. Stattdessen deutete das Studio kürzlich lediglich an, dass intern zur Zeit an gleich drei neuen Projekten gearbeitet wird. Sollten sich offizielle Details zu einem möglichen PlayStation-Games-Showcase im März 2022 ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Happy to add to what’s already out there. Yes, they’ve got a show in March. This is supposed to be “the good one” https://t.co/lG0THwSOgq — Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022

