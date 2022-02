PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In den kommenden Tagen erscheinen insgesamt elf neue Titel für PlayStation 4 und PlayStation 5. Auf welche Games sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, verraten wir euch in unserer kleinen Übersicht.

Auch in der nächsten Woche dürft ihr euch natürlich auf einige neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Zuletzt waren es noch überschaubare sechs neue Games, in den nächsten Tagen steigt diese Zahl auf auf elf. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5)

Release: 22. Februar 2022

Mit „Destiny 2: The Witch Queen“ erscheint die von vielen Fans lang erwartete neueste große Erweiterung des Loot-Shooter-Hits. Im Rahmen neuer Missionen erforscht ihr darin Savathûns Thronwelt. So könnt ihr womöglich herausfinden, wie sie und ihre Strahlende Schar das Licht stehlen konnten.

Natürlich dürfen sich Spieler darin auch zahlreiche neue Inhalte freuen. Hierzu zählen neue Waffen (Glefe-Waffentyp) sowie ein umfangreiches Waffen-Crafting, das es euch erlaubt, einzigartige Argumentationsverstärker inklusive besonderer Mods, Shader und Stat-Kombi zu erstellen.

Monark (PS4, PS5)

Release: 22. Februar 2022

Verlangt es euch derweil nach neuer JRPG-Kost, könnte „Monark“ einen Blick wert sein. Ihr wandelt im Laufe des Abenteuers in zwei Welten, der echten Welt und einer schattenhaften Paralleldimension. Auf dieser Reise seid ihr natürlich nicht alleine unterwegs, denn ihr könnt euch Genre-typisch einige Begleiter zur Seite holen.

Anschließend müsst ihr euer Gefolge auch in die taktisch fordernden Kämpfe schicken. Entscheidend ist es dabei, euch die Macht des Wahnsinns zunutze zu machen, allerdings müsst ihr aufpassen, euch nicht darin zu verlieren.

Sol Cresta (PS4)

Release: 22. Februar 2022

Die Actionspiel-Experten von PlatinumGames liefern mit „Sol Cresta“ einen neuen 2D-Shooter ab, der besonders für Retro-Freunde interessant sein könnte. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Fähigkeit eurer Raumschiffe, aneinander anzudocken. Je nachdem, für welche Kombination ihr euch entscheidet, erhaltet ihr Zugriff auf andere Angriffe.

Mit ihrem neuesten Werk versprechen die Entwickler ein actiongeladenes Abenteuer, das zwar im Retro-Look daherkommt, durch seine Gameplay-Tiefe jedoch gleichzeitig eine moderne Spielerfahrung bieten soll. Für die Musik des Titels ist übrigens Branchen-Legende Yūzō Koshiro („Shenmue“, „Sonic the Hedgehog“) verantwortlich.

Sam & Max: This Time It’s Virtual (PS4, PSVR)

Release: 23. Februar 2022

Die beiden Adventure-Kulthelden Sam und Max kehren mit einem neuen Spiel zurück, das diesmal in VR daherkommt. „Sam & Max: This Time It’s Virtual“ erschien ursprünglich bereits letztes Jahr für Oculus und wagt nun den Sprung auf PS4 und PlayStation VR.

Die Verantwortlichen, zu denen unter anderem der Schöpfer der beiden Charaktere gehört, wollen euch auf ein abgedrehtes Abenteuer schicken, in denen sich die zwei Helden mal wieder von ihrer verrücktesten Seite zeigten.

Assetto Corsa Competizione (PS5)

Release: 24. Februar 2022

„Assetto Corsa Competizione“ wagt derweil den Sprung von der PS4 auf die PS5. Der neueste Teil der beliebten Rennspiel-Simulationsreihe zielt darauf ab, euch ein möglichst realistisches Spielerlebnis zu schenken. Dabei ist es vor allem darauf ausgelegt, die Performance und das Fahrerlebnis der echten Fahrzeuge akkurat nachzustellen.

Die Entwickler haben für die New-Gen-Version die Technik etwas überarbeitet und wollen dank konstanter 60 FPS ein geschmeidigeres Rennspielerlebnis bieten. Falls ihr bereits die PlayStation–Version besitzen solltet, dürft ihr übrigens ohne zusätzliche Kosten auf die PlayStation 5-Fassung upgraden.

Martha Is Dead (PS4, PS5)

Release: 24. Februar 2022

Auch Freunde düsterer Horrorspiele kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Mit „Martha Is Dead“ erwartet euch ein spielbarer Psycho-Thriller, den ihr aus der Ego-Perspektive erlebt. Die Story des Titels entführt euch ins Italien des Jahres 1944, wo sich die Grenzen zwischen Aberglauben, Krieg und Realität zusehends vermischen.

Die Entwickler möchten euch in erster Linie mit der tiefgründigen Geschichte in ihren Bann ziehen, die euch dieses düstere Kapitel der Menschheitsgeschichte durch die Augen einer jungen Frau erleben lässt. Auf PlayStation 4 und PlayStation 5 wird das Spiel übrigens lediglich in einer geschnittenen Version erscheinen.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4)

Release: 25. Februar 2022

Und noch ein weiteres Spiel für JRPG-Fans erscheint in der kommenden Woche: „Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“. Wie der Titel bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Fortsetzung, in der die Abenteuer von Sophie und Plachta weitergehen. Sophia erwacht in einer fremden Welt, in der sie von einer Alchemistin namens Plachta gefunden wird. Seltsamerweise handelt es sich hierbei nicht um ihre Freundin.

Welche weiteren Überraschungen warten wohl noch auf unsere junge Heldin? Das herauszufinden ist natürlich euer großes Ziel. Dabei müsst ihr gegen viele gefährliche Monster antreten. Die Größe eurer Truppe hat sich im Vergleich zum Vorgänger übrigens erhöht, denn nun könnt ihr maximal sechs Teilnehmer dabei haben. In den rundenbasierten Kämpfen ist es an euch, all eure Kameraden taktisch klug einzusetzen.

Elden Ring (PS4, PS5)

Release: 25. Februar 2022

Mit „Elden Ring“ erscheint nächste Woche einer der am meisten erwarteten Titel des Videospieljahres 2022 im Handel. Hierbei handelt es sich um das neueste Werk von From Software, die diesmal gemeinsame Sache mit „Game of Thrones“-Schöpfer George R. R. Martin gemacht haben. Die Story des Spiels entführt euch nach Zwischenland, wo die Macht des Eldenrings gebrochen wurde. Diese Macht letztendlich zu befehligen, ist euer Ziel.

Darüber hinaus wollen euch die „Dark Souls“-Macher natürlich erneut mit jenen Stärken überzeugen, die sie bereits in ihren vorherigen Spielen an den Tag gelegt haben. Hierzu zählen selbstverständlich allen voran fordernde Kämpfe gegen diverse Gegner, die einzigartige Hintergrundgeschichten auf den Leib geschrieben bekommen haben. Neu ist die offene und frei erkundbare Spielwelt, die mit klassischen linearen Dungeons verbunden sind. Prepare to die!

GRID Legends (PS4, PS5)

Release: 25. Februar 2022

Mit „GRID Legends“ feiert die angesehene Rennspiel-Reihe aus dem Hause Codemasters ihr Comeback. Der neueste Teil bringt mit dem Nemesis-System ein Gameplay-Feature zurück, das die Gegner-KI möglichst realistisch agieren lassen soll. Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, werft gerne einen Blick auf unser PLAY3-Interview zum Spiel.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch einige Neuigkeiten zu vermelden. Erstmals in der Geschichte der Reihe wird die Handlung der Story-Kampagne mit echten Schauspielern erzählt. Des Weiteren warten neue Renn-Modi sowie neue Fahrzeugklassen auf euch und die Features des DualSense-Controllers werden auf PS5 ebenfalls unterstützt.

Moto Roader MC (PS4, PS5)

Release: 25. Februar 2022

Geschlagene 30 Jahre nach seinem Debüt feiert der Rennspiel-Klassiker „Moto Roader MC“ auf aktuellen Konsolen ein Comeback. Am bewehrten Spielprinzip haben die Verantwortlichen dabei übrigens nichts geändert.

Ihr dürft wahlweise gegen die KI oder andere menschliche Spieler antreten und dabei aus mehreren Spielmodi und Herausforderungen auswählen. Außerdem warten unterschiedliche Autos und Fahrer auf euch.

Tormented Souls (PS4)

Release: 25. Februar 2022

Zum Abschluss der kommenden Woche erscheint mit „Tormendet Souls“ noch ein Survival-Horrorspiel, das einige Parallelen zu seinen namenhaften Inspirationsquellen wie „Silent Hill“ und „Resident Evil“ kaum verbergen kann. In der Rolle von Caroline Walker wacht ihr in einer Badewanne auf und müsst anschließend ein Herrenhaus erkunden.

Obwohl sich der Titel dabei an Klassikern seines Genres orientiert, wagen die Entwickler auch die eine oder andere zeitgemäße Anpassung, etwa in Form einer dynamischen Kamera sowie einer angepassten Steuerung. Dabei müsst ihr euch in der Rolle der jungen Frau natürlich auch allerlei Monstern sowie anderer Gefahren erwehren, die in der Finsternis auf euch lauern und auch Rätsel wollen geknackt werden. Werdet ihr überleben können?

