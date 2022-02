Martha is Dead: Erscheint auf PS4 & PS5 nur geschnitten – Retail-Version verschoben

Wie Wired Productions einräumte, wird der Horror-Titel "Martha is Dead" lediglich in einer geschnittenen Fassung für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die Retail-Version für die PlayStation-Systeme auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde.

"Martha is Dead" erscheint in einer geschnittenen Version für die PlayStation-Konsolen.

In dieser Woche gingen die Verantwortlichen von Wired Games bereits auf die technischen Features von „Martha is Dead“ ein und gaben bekannt, dass auf der PlayStation 5 zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi und eine Unterstützung des DualSense-Controllers geboten werden.

Ergänzend dazu räumte der Publisher nun ein, dass „Martha is Dead“ auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 lediglich in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht wird. Ohne näher ins Detail zu gehen, deutete Wired Games in einer offiziellen Mitteilung an, dass diese Entscheidung nicht freiwillig getroffen wurde. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die PC- und Xbox-Fassungen von „Martha is Dead“ von den Änderungen nicht betroffen sind und in einer ungeschnittenen Version angeboten werden.

Entwickler warnen vor verstörenden Szenen

„Leider mussten wir die Erfahrung auf den PS5- und PS4-Versionen ändern, da einige Elemente nicht mehr spielbar sind. Nach über vier Jahren voller Leidenschaft und harter Arbeit benötigt Entwickler LKA nun zusätzliche Zeit, um diese ungeplanten Änderungen vorzunehmen“, so die offizielle Stellungnahme. Weiter heißt es, dass die Retail-Versionen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 aufgrund der Anpassungen auf einen unbestimmten Termin verschoben werden mussten.

Die digitale Version für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 hingegen wird wie geplant am 24. Februar 2022 veröffentlicht. Auch hier sind die Ableger für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S nicht betroffen. In „Martha is Dead“ verschlägt es euch in die Toskana des Jahres 1944. Während sich der Konflikt zwischen den Achsenmächten auf der einen und den Alliierten auf der anderen Seite weiter verschärft, wird die Geschichte der toten Zwillingsschwester Martha erzählt. Nun liegt es an ihrer Schwester, diesen Verlust und die daraus resultierenden Traumata zu verarbeiten.

„Martha is Dead“ wird laut Entwicklerangaben eine dunkle Geschichte erzählen und euch mit verstörenden Szenen einen kalten Schauer über den Rücken jagen.

