Martha is Dead: Auf PS5 mit zwei Grafikeinstellungen – Details zu Auflösung und Framerate

In einem Interview mit Gamingbolt gab Tommaso Bonanni, Technical Director hinter „Martha is Dead“, bekannt, dass den Spielern auf PS5 und Xbox Series X zwei Grafikmodi zur Verfügung stehen werden.

Die erste Option ist für alle Spieler gedacht, die eine 4K-Auflösung mit 30 FPS bevorzugen. Wählt ihr hingegen die zweite Option, dann könnt ihr „Martha is Dead“ mit 1080p und einer flüssigeren Framerate von 60 FPS spielen. Besitzer der Xbox Series S müssen sich mit 1080p und 30 FPS arrangieren.

Im besagten Interview heißt es im Wortlaut: „Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X verfügen über zwei Spielmodi: Einen mit 4K/30 FPS und einen mit 1080p/60 FPS, während die Xbox Series S mit 1080p/30 FPS läuft, aber das gleiche Qualitätsniveau beibehält.“

Es sei wichtig zu erwähnen, dass die Verwendung von Super Resolution die 1080p-Versionen sehr oft auf höhere Auflösungen bringt, was auch für die Xbox Series S gelte, sodass „der Auflösungsunterschied wahrscheinlich weniger auffällig ist“.

DualSense-Features vorgestellt

Schon im vergangenen November widmeten sich die Entwickler den DualSense-Features von „Martha is Dead“, sodass ihr in Erfahrung bringen könnt, was beispielsweise mit den adaptiven Triggern angestellt wird. Details dazu findet ihr in dieser Meldung, was ebenfalls für die Infos zur 3D-Sound-Unterstützung gilt.

„Martha is Dead“ versetzt euch einige Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück. Während sich die deutschen und alliierten Streitkräfte gegenüberstehen, wird die geschändete Leiche einer ertrunkenen Frau gefunden. Dabei handelt es sich um Martha. Ihre Zwillingsschwester Giulia, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, muss allein mit dem Trauma des Verlustes und den Folgen des Mordes fertig werden.

Gleichzeitig wird die Suche nach der Wahrheit laut Hersteller „von einer mysteriösen Folklore und dem extremen Schrecken des Krieges überschattet, der immer näher rückt“. Weitere Einzelheiten zum Spiel erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Martha is Dead“ wird am 24. Februar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erscheinen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

