Martha is Dead: Neuer Trailer zum Psychothriller veröffentlicht

Der psychologische Thriller "Martha is Dead" aus dem Hause LKA zeigt sich in einem neuen Trailer. Somit kann man einen weiteren Einblick in die Schrecken erhalten, die inmitten des Zweiten Weltkriegs angesiedelt sind.

Der gestrige Future Games Showcase hat zahlreiche Einblicke in kommende Produktionen gewährt. Unter anderem haben auch der Publisher Wired Productions sowie das Entwicklerstudio LKA einen neuen Trailer zu dem kommenden Psychothriller „Martha is Dead“ enthüllt.

Deckt den Tod eurer Schwester auf

Mit „Martha is Dead“ sollen die Spieler in die Toskana des Jahres 1944 geschickt werden. Inmitten des Zweiten Weltkrieges und den sich immer weiter verschärfenden Konflikten der Achsenmächte und der Alliierten wird der Körper einer ertränkten Frau gefunden. Ihre Zwillingsschwester ist in ihrer Trauer auf sich allein gestellt und muss sich mit dem akuten Trauma auseinandersetzen.

Mit der Zeit wird die Wahrheit des brutalen Mordes ans Licht kommen, wobei mysteriöse Folklore und der weiterhin währende Krieg die Umstände verschleiern könnten. Die Spieler erleben einen psychologischen Thriller in der Ego-Perspektive, der sowohl verstörende als auch traumhafte Töne mit der Vergangenheit, dem Aberglauben und der psychologischen Belastung kombinieren soll.

„Martha is Dead“ soll im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Allerdings haben die Verantwortlichen weiterhin keinen konkreten Erscheinungstermin genannt. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich zumindest den neuesten Traiuler in aller Ruhe anschauen.

