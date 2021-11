Martha is Dead: DualSense-Features der PS5-Version vorgestellt

In "Martha is Dead" ergründet ihr den Tod "eurer" Schwester.

„Martha is Dead“ hat kürzlich einen Termin erhalten. Erscheinen wird das mysteriöse Spiel, das unter anderem für die PS4 und PS5 entwickelt wird, im Februar des kommenden Jahres.

Besitzer der New-Gen-Konsole genießen nach dem Launch besondere Features. Denn „Martha is Dead“ wird die Funktonen des DualSense-Controllers unterstützen. Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurden Einzelheiten dazu verraten.

DualSense-Features von Martha is Dead

Mit dem DualSense-Controller erlebt ihr im Fall von „Martha is Dead“ immersive Eigenschaften. Den Entwicklern wurden damit „mächtige Möglichkeiten gegeben, mehr Spannung und Angst in das Spiel zu bringen“. So könnt ihr beim Spielen den Herzschlag der Protagonistin spüren. Ebenfalls könnt ihr fühlen, wie unterschiedlich sich die Tritte von Guilia auf dem Boden anfühlen.

Ziel der Entwickler von „Martha is Dead“ war es, dass ihr beim Spielen die Bewegungen und Emotionen von Guilia erleben könnt, während sie die Welt erkundet und nach Spuren sucht.

Der Widerstand der adaptiven Auslöser soll euch wiederum weiter in die dunkle Welt ziehen. Unter anderem könnt ihr über den Trigger die Haptik des Auslösers spüren, wenn ihr Fotos mit der alten 1940er-Kamera macht. Es sei ein Schlüsselelement, da Fotografien eine wichtige Rolle bei der Enthüllung der Geheimnisse spielen.

Ebenfalls wird das 3D-Audio der PS5 unterstützt. Dieses Feature soll Spieler noch stärker in die Welt von „Martha is Dead“ versetzen. Der Effekt wird mit den Lautsprechern des DualSense-Controllers kombiniert. Ziel sei es, „Geräusche auf neue, unerwartete Arten zu erzeugen“. Beispielsweise hört ihr den Dialog eines Telefongesprächs oder das Klicken eines Feuerzeugs durch diese Lautsprecher.

„Martha is Dead“ wird am 24. Februar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erscheinen. Ursprünglich war eine Veröffentlichung für das laufende Jahr geplant. Mehr zum Spiel halten wir in unserer Themen-Übersicht zu „Martha is Dead“ bereit.

