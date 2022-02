PlayStation VR2: Sony enthüllt das Design der PS5-Brille

Sony Interactive Entertainment hat das Design des PlayStation VR2-Headsets enthüllt. Das Virtual Reality-Gerät, für das noch kein Veröffentlichungstermin genannt wurde, basiert auf einem Design, das von der PS5 inspiriert ist.

Deutlich zu sehen sind auf der Vorderseite die Kameras. Denn im Gegensatz zu PlayStation VR, das 2016 auf den Markt gebracht wurde, verfügt das neue Modell über ein Inside-Out-Tracking. Das heißt, eine zusätzliche Kamera benötigt ihr diesmal nicht.

Ebenfalls war es den Entwicklern wichtig, den Komfort zu verbessern. In diesem Sinne wurde ein Objektivstellrad hinzugefügt, das Benutzern eine zusätzliche Option zur Anpassung des Abstands zwischen Objektiv und Augen bietet. Dem Tragekomfort kommt es außerdem zugute, dass das Design von PlayStation VR2 schlanker ist und ebenfalls eine Gewichtsreduzierung vorgenommen werden konnte – trotz des integrierten Motors für das Headset-Feedback.

Neues Lüftungsdesign

Zudem wurde das PSVR2-Headset mit einem neuen Lüftungsdesign ausgestattet. „Als ich anfing, an dem Design für das PlayStation VR2-Headset zu arbeiten, war einer der Bereiche, auf den ich mich zuerst konzentrieren wollte, die Idee, eine Lüftung im Headset zu schaffen, ähnlich wie die Öffnungen an der PS5-Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen. Unsere Ingenieure hatten die Idee einer Lüftung in den Raum gesetzt, um zu vermeiden, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in VR-Welten eingetaucht sind“, so Yujin Morisawa, Senior Art Director bei SIE, dazu.

Er habe viele Designkonzepte entwickelt, um die Lüftung zu verbessern. Beim finalen Design ist zu sehen, dass zwischen der Ober- und der Vorderseite des Visiers eine kleine Lücke für die integrierte Belüftung eingefügt wurde. Ebenfalls verweist Sony auf die zahlreichen winzigen PlayStation-Symbole, die das Design der PS5-Konsole und des DualSense-Controllers vervollständigen.

Die bekannten technischen Details

Die technischen Details wurden schon vor einigen Wochen enthüllt: PlayStation VR2 verfügt demnach über zwei 4K-HDR-Displays, die jeweils 2.000 x 2.040 Pixel liefern. Gegenüber dem Vorgänger aus dem Jahr 2016 ist es eine Vervierfachung der Auflösung. Das Sichtfeld beträgt 110 Grad und ihr blickt durch Fresnellinsen.

Zu den weiteren Features von PlayStation VR2 gehört die Augenerkennung samt Blickerfassung. Damit könnt ihr nicht nur in der Spielwelt interagieren. Durch die Foveated-Rendering-Techniken wird ebenfalls die Rechenleistung geschont. Denn nur die Bereiche werden hochauflösend dargestellt, auf die ihr blickt.

Das VR-Headset verfügt über „subtile, responsive Vibrationen“. Ebenfalls wird die Tempest 3D AudioTech unterstützt, während PlayStation VR2 mit nur einem einzelnen Kabel angeschlossen wird. Und da wäre noch der Controller mit Fingererkennung, den ihr ebenfalls auf den neuen Bildern seht. Weitere Details zu PlayStation VR findet ihr auf der offiziellen Webseite.

