PlayStation VR2: 300, 500 oder 700 Euro? Wie viel würdet ihr maximal bezahlen? – Umfrage

In diesem oder im kommenden Jahr wird PlayStation VR2 auf den Markt gebracht. Doch wie viel Geld würdet ihr für die Hardware ausgeben? In unserer neusten Wochenendumfrage könnt ihr ebenfalls den Release-Zeitraum vorhersagen.

Sony hat Anfang des Jahres die Spezifikationen zu PlayStation VR2 veröffentlicht, sodass Interessenten wissen, welche Technik sie erwartet und welche Features im PSVR-Nachfolger verbaut sind.

PlayStation VR2 verfügt demnach über zwei 4K-HDR-Displays, die jeweils 2.000 x 2.040 Pixel liefern. Gegenüber dem Vorgänger aus dem Jahr 2016 ist es eine Vervierfachung der Auflösung. Das Sichtfeld beträgt 110 Grad und ihr blickt durch Fresnellinsen, die mit einem Stellrad an eure Bedürfnisse angepasst werden können.

Zu den Highlights von PlayStation VR2 gehört die Augenerkennung samt Blickerfassung. Damit könnt ihr nicht nur unkompliziert mit der Umwelt interagieren. Durch die Foveated-Rendering-Techniken wird ebenfalls die Rechenleistung geschont, da nur die Bereiche hochauflösend dargestellt werden müssen, auf die ihr blickt. Damit dürfte selbst ein „Gran Turismo 7“ zu einem VR-Genuss werden, auch wenn ein solcher Modus noch nicht angekündigt wurde.

Das VR-Headset verfügt über „subtile, responsive Vibrationen“, die euch ein Feedback geben. Eine externe Kamera benötigt ihr diesmal nicht, da ein Inside-Out-Tracking erfolgt. Ebenfalls wird die Tempest 3D AudioTech unterstützt, während PlayStation VR2 mit nur einem einzelnen Kabel angeschlossen wird. Und da wäre noch der Controller mit Fingererkennung, der bereits gezeigt wurde. Weitere Details zu PlayStation VR findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Wie viel Geld ist euch diese Technologie wert?

Es scheint, dass PlayStation VR2 kein Schnäppchen wird. Doch wie viel Geld würdet ihr in den Kauf maximal investieren? Wo ist eure persönliche Schmerzgrenze? Genau das wollen wir in der neusten Ausgabe unserer Wochenendumfragen von euch wissen.

Wie viel würdet ihr für PSVR2 maximal bezahlen? Bis zu 500 Euro

Bis zu 400 Euro

Bis zu 300 Euro

Bis zu 700 Euro

Bis zu 600 Euro

Mehr als 700 Euro Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Bis zu 500 Euro 48%, 28 votes 28 votes 48% 28 votes - 48% of all votes

Bis zu 400 Euro 19%, 11 votes 11 votes 19% 11 votes - 19% of all votes

Bis zu 300 Euro 16%, 9 votes 9 votes 16% 9 votes - 16% of all votes

Bis zu 700 Euro 9%, 5 votes 5 votes 9% 5 votes - 9% of all votes

Bis zu 600 Euro 5%, 3 votes 3 votes 5% 3 votes - 5% of all votes

Mehr als 700 Euro 3%, 2 votes 2 votes 3% 2 votes - 3% of all votes Abstimmungen insgesamt: 58 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Bis zu 500 Euro

Bis zu 400 Euro

Bis zu 300 Euro

Bis zu 700 Euro

Bis zu 600 Euro

Mehr als 700 Euro × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Offen ist weiterhin, wann PlayStation VR2 auf den Markt gebracht wird, wobei die recht umfangreiche Vorstellung der Spezifikationen durchaus darauf schließen lässt, dass die Markteinführung in diesem Jahr erfolgen soll. Festnageln lassen wollte sich Sony bislang nicht, zumal die Chip-Krise längst nicht ausgestanden ist und die nötige PS5 nach wie vor nur in sehr begrenzten Stückzahlen in den Handel gelangt.

Daher die Frage: Glaubt ihr, dass PlayStation VR in diesem Jahr oder erst im kommenden Jahr auf den Markt gebracht wird? Nachfolgend könnt ihr abstimmen.

Wann wird PlayStation VR2 erscheinen? Im zweiten Halbjahr 2022

Im ersten Halbjahr 2023

Im zweiten Halbjahr 2023

Im ersten Halbjahr 2022 Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Im zweiten Halbjahr 2022 50%, 13 votes 13 votes 50% 13 votes - 50% of all votes

Im ersten Halbjahr 2023 23%, 6 votes 6 votes 23% 6 votes - 23% of all votes

Im zweiten Halbjahr 2023 23%, 6 votes 6 votes 23% 6 votes - 23% of all votes

Im ersten Halbjahr 2022 4%, 1 vote 1 vote 4% 1 vote - 4% of all votes Abstimmungen insgesamt: 26 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Im zweiten Halbjahr 2022

Im ersten Halbjahr 2023

Im zweiten Halbjahr 2023

Im ersten Halbjahr 2022 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Wollt ihr PlayStation VR2 kaufen?

Seid ihr überhaupt an PlayStation VR2 interessiert und erwägt einen Kauf? In einer vorangegangenen Umfrage wollten wir von euch wissen, ob ihr euch PlayStation VR2 zulegen möchtet. Da die Umfrage weiterhin geöffnet ist, könnt ihr nach wie vor daran teilnehmen:

Legt ihr euch PlayStation VR2 zu? Na klar!

Ich bin noch unsicher.

Auf gar keinen Fall! Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Na klar! 66%, 2840 votes 2840 votes 66% 2840 votes - 66% of all votes

Ich bin noch unsicher. 29%, 1248 votes 1248 votes 29% 1248 votes - 29% of all votes

Auf gar keinen Fall! 6%, 246 votes 246 votes 6% 246 votes - 6% of all votes Abstimmungen insgesamt: 4334 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Na klar!

Ich bin noch unsicher.

Auf gar keinen Fall! × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Weitere Meldungen zu PlayStation VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren