The Last of Us Part 2: Neil Druckmann verteidigt Joels kontroverses Verhalten

Die kontroverse Fortsetzung zu „The Last of Us Part 2“ stellte wahrlich nicht jeden Fan zufrieden. Vor allem der frühe Tod des einstigen Protagonisten Joel Miller wühlte die Fans sichtlich auf. Dabei kritisierten einige Spieler das unglaubwürdige Verhalten des Ex-Schmugglers.

Unter anderem der Twitter-Nutzer „M.O“ kritisiert die angebliche Wesensänderung von Joel. Im ersten Teil präsentierte er sich als erfahrener Überlebender, der keinen Fremden vertraut und in jeder Situation vorsichtig agiert. Im Nachfolger hingegen lässt er sich dazu verleiten, einer fremden Person in ihren Unterschlupf zu folgen. Obwohl ihm bewusst ist, dass sich dort eine Gruppe von Fremden aufhält.

Die einzige Überlebenschance

Kreativdirektor Neil Druckmann sieht darin keinen Widerspruch. Er persönlich antwortete auf den Tweet und erklärte, warum Joels Verhalten absolut nachvollziehbar ist. Erster Grund: Er und sein Bruder hatten keine andere Möglichkeit, weil die Infizierten die beiden sonst ermordet hätten. Zweiter Grund: Schon im ersten Teil vertraute Joel einem Fremden, neben dem er sogar eingeschlafen ist. Gemeint ist natürlich Henry, der ihn und Ellie später im Stich lässt, um seinen Bruder Sam zu retten.

Einige Fans sehen das genauso und schließen sich Druckmann an. Andere meinen wiederum, dass man diese beiden Situationen nicht miteinander vergleichen könnte. Schließlich habe Sam seinen Bruder daran gehindert, Joel zu erschießen. Ein Zeichen dafür, dass die beiden friedlich gesinnt sind.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us Part 2“:

„The Last of Us Part 2“ kam am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 heraus. Bis eine PS5-Version nachgereicht wird, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit. Zudem arbeitet Naughty Dog an einer separaten Multiplayer-Erfahrung, die vermutlich im Laufe dieses Jahres angekündigt wird. Auch der Release könnte noch 2022 erfolgen. Mit der geplanten HBO-Serie ist dafür erst im nächsten Jahr zu rechnen, wie wir kürzlich erfahren haben.

