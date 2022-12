The Last of Us: TV-Serie setzt Gewalt laut Druckmann gezielter ein

The Last of Us:

Die TV-Serie zu "The Last of Us" orientiert sich zwar weitgehend am ersten Teil der namensgebenden Videospielreihe. Doch in einem Bereich wurden offenbar erhebliche Änderungen vorgenommen.

„The Last of Us“ wird Anfang des kommenden Jahres als TV-Serie auf HBO und hierzulande auf Sky ausgestrahlt. Die Produktion orientiert sich am ersten Teil der Blockbuster-Reihe von Naughty Dog.

Während es im Spiel an vielen Stellen nicht unbedingt zimperlich zur Sache geht und Gewalt ein ständiger Begleiter ist, wollten sich die Macher der TV-Serie hinsichtlich der Gewalt zurücknehmen, um sie besser zu Geltung kommen zu lassen.

Das gibt es in einem passiven Medium nicht

Laut Neil Druckmann, Co-Schöpfer der Serie und Co-Präsident von Naughty Dog, funktioniert die Gewalt in Filmen anders. Und daher habe man sich dazu entschlossen, sie zu reduzieren. Es sei unter anderem ein Wunsch des Co-Schöpfers Craig Mazin gewesen.

„Wir brauchten ein gewisses Maß an Action oder Gewalt, das wir für die Spielmechanik nutzen konnten, um eine Verbindung zu Joel herzustellen und in einen Flow-Zustand zu kommen“, so Neil Druckmann zur Videospielvorlage. „Dann hat man wirklich das Gefühl, mit diesem Avatar auf dem Bildschirm verbunden zu sein und die Welt durch seine Augen zu sehen.“

„Aber das gibt es in einem passiven Medium nicht“, so der Co-Schöpfer weiter. Eines der Dinge, die ich von [Co-Schöpfer Craig Mazin] und HBO schon sehr früh gerne gehört habe, war: Lasst uns die ganze Gewalt herausnehmen, bis auf das Allerwichtigste. Dadurch konnte die Gewalt noch mehr Wirkung entfalten als im Spiel, denn wenn man die Bedrohung weiterhin zeigt und die Reaktion der Menschen auf eine Bedrohung sieht, macht das die Sache noch beängstigender.“

Und sobald die Infizierten und die Clicker enthüllt werden, sollen die Leute erkennen, „was die Menschheit zu Fall gebracht hat und warum alle so verängstigt sind.“

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Die „The Last of Us“-TV-Serie, in der Pedro Pascal und Bella Ramsey die Hauptrollen spielen, startet am 15. Januar 2023 auf HBO Max und einen Tag später hierzulande auf Sky. Erst kürzlich wurde der zweite Trailer zu „The Last of Us“ zur Ansicht bereitgestellt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren