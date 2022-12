The Last of Us: Serien-Trailer zeigt fieses Monster und Ellies Mutter

The Last of Us:

Der Start der TV-Serie "The Last of Us" lässt nur noch bis Januar auf sich warten. Ein am Wochenende veröffentlichter Trailer zeigt, was die Zuschauer erwartet. Spoiler sind inklusive.

HBO hat wie erwartet einen Trailer zur Live-Action-Adaption des PlayStation-Blockbusters „The Last of Us“ veröffentlicht. Die Serie, in der Pedro Pascal und Bella Ramsey mitwirken, wird ab dem 15. Januar 2023 ausgestrahlt. Hierzulande konnte sich Sky die Rechte sichern.

Die Adaption, die von Craig Mazin, dem Schöpfer von „Tschernobyl“, und Neil Druckmann, dem Vizepräsidenten von Naughty Dog, geschrieben und produziert wurde, greift die Ereignisse des ersten Spiels auf und könnte auch einen Sprung in das Sequel nehmen. „Left Behind“, der Story-DLC, der mehr über Ellies Vergangenheit verrät, scheint ebenfalls in der Show vorzukommen.

Ashley Johnson ist mit dabei

Pedro Pascal und Bella Ramsey wurden als Hauptfiguren der Serie verpflichtet und zeigen sich in den Rollen von Joel und Ellie. Nico Parker, die Tochter der Schauspielerin Thandie Newton, spielt Joels Tochter Sarah, während Gabriel Luna die Rolle von Joels Bruder Tommy übernahm.

Auch Ashley Johnson taucht im Trailer auf, was aufgrund früherer Gerüchte und Andeutungen keine allzu große Überraschung ist. Nachdem sie in „Left Behind“ noch in die Rolle von Ellie schlüpfte, übernimmt sie in der TV-Serie deren Mutter Anna. Der Trailer zeigt eine Szene, in der Anna offenbar Ellie als Säugling hält, sodass in der Produktion auch dieser Abschnitt im Leben der jungen Heldin thematisiert wird.

Ähnlich wie im Videospiel hat Joel in der Verfilmung den Auftrag, Ellie durch das Land zu transportieren. Während sie anfangs nicht viel mehr als eine Art Frachtgut ist, stellt sich heraus, dass sie gegen den Cordyceps-Virus immun ist, der Jahre vor der Handlung für einen globalen Zusammenbruch verantwortlich war. Mit der Zeit wächst die Bindung zwischen Joel und Ellie, während das Duo ums Überleben kämpft.

Gegen was die Charaktere unter anderem kämpfen müssen, zeigt der Ende des Trailers, als ein Bloater auftaucht. Schon im Spiel waren diese Biester äußerst gefährlich.

Bei der TV-Umsetzung von „The Last of Us“ handelt es sich um die erste Fernsehserie von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um die eigenen Spiele für Film und Fernsehen zu adaptieren. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zu „The Last of Us“ anschauen:

