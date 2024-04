Sea of Thieves: Passend zum morgigen Start – Video stellt den Content von Season 12 vor

Nach dem Early-Access-Start von „Sea of Thieves“ in der letzten Woche dürfen am morgigen Dienstag, den 30. April 2024 auch alle anderen Spielerinnen und Spieler in See stechen.

Passend zum Release der Vollversion für die PS5 startet morgen die mittlerweile zwölfte Season. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, welche Inhalte im Detail auf euch warten, stellte Rare kurz dem Start einen offiziellen Übersichts-Trailer bereit. Dieser bringt es auf eine Länge von knapp sechs Minuten und geht ausführlich auf die neuen Inhalte ein.

Wer an der geschlossenen Beta von „Sea of Thieves“ auf der PS5 teilgenommen haben sollte, erhält zum Start in die zwölfte Season eine exklusive Belohnung. Hierbei haben wir es mit den „Dauntless Adventurer Sails“ zu tun, die laut Rare „eine Hommage an die Vanguard Sails, die das Studio 2017 an Xbox- und PC-Betaspieler verteilte, darstellen.“

Diese neuen Waffen warten auf euch

Neben dem obligatorischen Beutepass umfasst die zwölfte Season brandneue Waffen. Darunter die doppelläufige Pistole, mit der ihr zum einen zwei einzelne Schüsse abfeuern könnt, ehe ihr nachladen müsst.

Wahlweise ladet ihr beide Läufe und profitiert von einer zusätzlichen Durchschlagskraft. Hinsichtlich der Reichweite und ihrer Wucht liegt die doppelläufige Pistole zwischen der normalen Pistole und der Donnerbüchse.

Neben leichten Wurfdolchen hält mit der zwölften Season der „Streuschuss“ Einzug. Der „Streuschuss“ versetzt euch in die Lage, vier Eisenkugeln in einem weiten Bogen zu verschießen. Mittels dieses Angriffs könnt ihr mehrere Löcher in den Rumpf anderer Schiffe reißen.

Mit dem „Knochenrufer“ wiederum beschwört ihr eine Gruppe von Skeletten, die euch anschließend zu Diensten sind. Um die Skelette zu beschwören, müsst ihr lediglich über eine passende Kugel verfügen und diese verwenden.

Eine Windmuschel und Seilrutschen

Neue und nützliche Tools finden mit der Season 12 ebenfalls den Weg in „Sea of Thieves“. Während es dank der Windmuschel möglich ist, den Wind zu seinen Gunsten zu beeinflussen, erleichtern euch die neuen Seilrutschen an ausgewählten Orten die Fortbewegung.

Die Seilrutschen werden laut Rare auf einer Reihe von Inseln, Außenposten und Skelett-Forts installiert.

Eine neue Fähigkeit versteckt sich hinter dem „Harpunenlaufen“. Mit diesem Skill könnt ihr auf den Leinen der Harpunen balancieren oder an ihnen herunterrutschen, um schnell von Punkt an Punkt B zu gelangen.

Alle weiteren Details zu den Inhalten der Season 12 liefert euch das folgende Video.

