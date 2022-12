The Last of Us Remake: Firefly Edition mit einem Termin für Europa bestätigt

The Last of Us Remake:

Wie Sony Interactive Entertainment bestätigte, wird die Firefly Edition zum Remake von "The Last of Us" mit ein wenig Verspätung den Weg nach Europa beziehungsweise Deutschland finden. Der Release hierzulande erfolgt Anfang 2023.

Die Firefly Edition zum "The Last of Us"-Remake erscheint in Europa.

Im September dieses Jahres veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog das technisch wie spielerisch aufpolierte Remake zu „The Last of Us“ für die PlayStation 5.

Während die Neuauflage an sich sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde, sorgte eine Entscheidung der Verantwortlichen für lange Gesichter. Im Detail geht es um die Firefly Edition genannte Sammlerausgabe, bei der europäische und somit auch deutsche Spieler beziehungsweise Spielerinnen in die Röhre schauten.

Nachdem sich die Community zuletzt immer wieder für einen Release der Firefly Edition in Europa einsetzte, kam Sony Interactive Entertainment diesem Wunsch nun endlich nach und bestätigte die Sonder-Edition für den hiesigen Markt.

Anfang 2023 ist es so weit

Offiziellen Angaben zufolge wird die Firefly Edition zum Remake von „The Last of Us“ in Europa exklusiv über den PlayStation Direct-Store angeboten und ab Donnerstag, den 26. Januar 2023 zum Preis von 109,99 Euro erhältlich sein. Aufgrund der hohen Nachfrage und sicherlich auch um Scalpern und Resellern den Wind aus den Segeln zu nehmen, kann pro Kunde lediglich ein Exemplar der begehrten Sammlerausgabe bestellt werden.

Zum einen umfasst die Firefly Edition einen Download-Code, mit dem das Remake zu „The Last of Us“ heruntergeladen werden kann – den spielbaren Prolog „Left Behind“ natürlich inklusive. Des Weiteren umfasst die limitierte Sammlerausgabe eine exklusive Steelbook-Verpackung, vier Ausgaben des „The Last of Us“-Comics sowie diverse Ingame-Inhalte, auf die in der folgenden Übersicht eingegangen wird:

Die Inhalte der Firefly Edition im Detail:

Einzelspieler-Story von The Last of Us und Prologkapitel Left Behind für PS5

Limitierte Steelbook-Verpackung

The Last of Us: American Dreams Comics #1 bis #4 mit neuem Coverdesign

Vorzeitige Freischaltung der folgenden Spielgegenstände: Erhöhte Fertigungs- und Heilungsgeschwindigkeit“-Fähigkeiten 9-mm-Nachladegeschwindigkeitssteigerung- und Gewehrclip-Kapazitätssteigerung-Verbesserung Sprengpfeile-Gameplay-Modifikator Dunkelblau-Filter und Schnelllauf-Modus Sechs Waffenskins: Schwarzgold (9-mm-Pistole), Silberfiligran (9-mm-Pistole), Gummi (Taktische Schrotflinte), Geformte Eiche (Schrotflinte), Polarweiß (Bogen), Karbonschwarz (Bogen)



Alle weiteren Details sowie die Möglichkeit, die Firefly Edition zu ordern beziehungsweise vorzubestellen, findet ihr im PlayStation Direct-Store. Während die PlayStation 5-Version des „The Last of Us“-Remakes bereits seit September erhältlich ist, müssen sich Spieler und Spielerinnen auf dem PC noch ein wenig in Geduld üben.

Wie kürzlich bestätigt wurde, folgt die PC-Umsetzung nämlich erst am 3. März 2023.

