The Last of Us Part 3: Mit der PS6 im Hinterkopf für die PS5 in Arbeit?

The Last of Us Part 3:

Einem aktuellen Bericht von "The Leak" zufolge befindet sich "The Last of Us: Part 3" bei Naughty Dog in Arbeit. Wie unter Berufung auf eine interne Quelle bei Sony berichtet wird, entsteht der Nachfolger für die PS5 und wird mit der PS6 im Hinterkopf entwickelt.

Arbeitet Naughty Dog an "The Last of Us: Part 3"?

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres fachte der als verlässliche Quelle geltende Leaker „ViewerAnon“ die Gerüchte an und berichtete, dass Naughty Dog an „The Last of Us: Part 3“ arbeitet.

Während sich das Studio bezüglich eines dritten Teils weiter vornehm zurückhält und diesen bisher nicht ankündigen wollte, bestätigte nun eine weitere Quelle die laufende Entwicklung von „The Last of Us: Part 3“. Die Rede ist von der Website „The Leak“, die sich bei ihren Angaben auf die gleiche interne Sony-Quelle beruft, die bereits für den Leak des neuen PlayStation 5-Modells, das ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert werden soll, verantwortlich war.

Laut der von „The Leak“ zitierten Insider-Quelle befindet sich das dritte Kapitel der „The Last of Us“-Saga derzeit für die PlayStation 5 in Entwicklung und entsteht „mit der PlayStation 6 im Hinterkopf“. Eine Aussage, die andeuten dürfte, dass der Release noch eine Weile auf sich warten lässt.

Budget vom Erfolg der HBO-Serie abhängig?

So könnte die Tatsache, dass die PS6 bei der Entwicklung berücksichtigt werden soll, darauf hindeuten, dass „The Last of Us: Part 3“ erst zum Ende des PlayStation 5-Zyklus im Jahr 2025 oder 2026 veröffentlicht wird. Des Weiteren berichtet „The Leak“ von einem Gerücht, das besagt, dass das Budget des dritten Teils vom Erfolg der HBO-Serie von „The Last of Us“ abhängig sein könnte. Verifiziert werden konnte dieses Gerücht laut „The Leak“ bisher jedoch nicht.

Und selbst, wenn es zutreffend sein sollte, dürfte dies kein Grund zur Besorgnis sein, da die HBO-Serie aktuell von einer Erfolgsmeldung zur nächsten eilt. Sollten sich die Berichte um die laufenden Arbeiten an „The Last of Us: Part 3“ bewahrheiten, können wir uns möglicherweise auf das Comeback eines alten Bekannten freuen.

Die Rede ist von Troy Baker, der dem Protagonisten Joel Miller in den ersten beiden „The Last of Us“-Titeln seine Stimme lieh und laut eigenen Angaben für ein weiteres Projekt zur Verfügung stehen würde. Allerdings betonte Miller, dass er nicht wüsste, ob und in welcher Form Naughty Dog die „The Last of Us“-Reihe fortsetzen möchte.

„Die Leute fragen immer: ‚Wird es ein Last of Us Part 3 geben?‘ Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es einen Teil 2 geben würde. Aber wenn Neil [Druckmann] eine Geschichte hat, die er erzählen möchte, und er möchte, dass ich in irgendeiner Weise ein Teil davon bin. Ich bin dort, sieben Tage die Woche und zweimal am Sonntag“, so Baker.

Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten um „The Last of Us: Part 3“ liegt noch nicht vor.

