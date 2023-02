The Last of Us Part I: PC-Version um ein paar Wochen verschoben

The Last of Us Part I:

Bis die PC-Version des "The Last of Us"-Remakes erscheint, werden noch ein paar Wochen mehr vergehen. Das verkündete Naughty Dog heute über Twitter.

"The Last of Us Part I" wird nun Ende statt Anfang März veröffentlicht.

„The Last of Us Part I“ kommt am 3. März doch nicht auf den PC. Um den bestmöglichen Zustand zu gewähren, hat sich Naughty Dog heute für eine Verschiebung auf den 28. März entschieden. Somit müssen sich die PC-Spieler dreieinhalb Wochen länger als erwartet gedulden.

Standards müssen erreicht werden

„Diese zusätzlichen Wochen werden es uns ermöglichen, sicherzustellen, dass diese Version des Spiels ihren und unseren Standards gerecht wird“, schreibt Naughty Dog unter anderem.

Von der „großen Menge an Liebe und Unterstützung“ sei das Team in den letzten Wochen völlig überwältigt worden. Alle im Studio wissen den Support und den Enthusiasmus der Fans zu schätzen und freuen sich schon darauf, weitere Infos zur PC-Version mitzuteilen. Höchstwahrscheinlich geht es dabei um die genauen Anforderungen, die ein PC für die Darstellung erfüllen muss.

Erst neulich berichteten wir, dass die Verkäufe in Großbritannien um 238 Prozent angestiegen sind. Der Grund dafür ist zweifellos die positive Resonanz auf die Videospieladaption und die dadurch erzielte Reichweite.

Mit der HBO-Serie hingegen geht es hierzulande ganz normal am Montag weiter. Die Preview zur vierten Episode könnt ihr euch hier ansehen.

