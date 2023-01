The Last of Us: Episode 4 in der Serien-Vorschau

The Last of Us:

In einer Woche erscheint die vierte Episode von "The Last of Us". Was Zuschauer darin erwartet, verrät ein kurzer Teaser, der für einen frühen Vorgeschmack sorgt.

Vor wenigen Stunden wurde die dritte Episode der Erfolgsserie „The Last of Us“ veröffentlicht. Rund 50 Minuten lang können Zuschauer daran teilhaben, wie sich die Reise von Joel und Ellie durch die Vereinigten Staaten während einer Apokalypse fortsetzt.

Doch 50 Minuten können mitunter recht kurz und eine einwöchige Wartezeit bis zur nächsten Episode recht lang sein. Um den ungeduldigen Fans schon jetzt zu verraten, mit was sie in der Fortsetzung rechnen können, wurde wie gewohnt ein Video-Teaser veröffentlicht, der erste Einblicke in die vierte Episode liefert. Offenbar geht es wieder recht dramatisch zur Sache:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zuschauer sind begeistert

Veröffentlicht wurden bisher drei Episoden von „The Last of Us“ und sie alle kamen bei den Zuschauern äußerst positiv an. Auf IMDB wurden zur rund 80 Minuten langen Premiere bisher fast 50.000 Bewertungen hinterlegt. Sie sorgten für einen Score von 9.2.

Doch auch die anderen beiden Episoden kamen auf ähnliche Ergebnisse. Folge 2 „Infected“ schaffte es basierend auf mehr als 36.000 Bewertungen auf einen Score von 9.3, während Folge 3 „Long, Long Time“ bei mittlerweile fast 19.000 Stimmen auf einen Wert von 9.0 kommt. Das heißt, die anfängliche Begeisterung konnte aufrechtgehalten werden.

Mit der vierten Episode geht es in Kürze weiter. Sie erscheint hierzulande am 6. Februar 2023 auf Sky und WOW. Im Wochenrhythmus geht es danach wie gewohnt bis zur Folge 9 weiter.

Related Posts

Zwischenzeitlich landete die erste Episode von „The Last of Us“ auch auf dem britischen Sky-Kanal von Youtube. Allerdings werden deutsche Zuschauer ausgeschlossen und müssen sich einen Weg suchen, die Regionalsperre zu umgehen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Die Fortsetzung von „The Last of Us“ mit einer zweiten Staffel ist bereits in trockenen Tüchern und wurde kürzlich bestätigt. Auch mit der Videospielreihe könnte es weitergehen – zumindest solange, bis es nichts mehr zu erzählen gibt. Zunächst steht der Launch einer eigenständigen Multiplayer-Erfahrung an, zu der es noch noch keinen Termin gibt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren