Uncharted 5: Sonys „Live from PS5“-Spot könnte neues Spiel andeuten

Ein "Uncharted 5" von Naughty Dog wird es nicht geben. Doch könnte ein anderes Studio in absehbarer Zeit für eine Überraschung sorgen? Im neusten PS5-Spot sind Szenen zu erkennen, die an die "Uncharted"-Reihe erinnern.

Naughty Dog hat mit der „Uncharted“-Reihe abgeschlossen, was aber nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass es keine weiteren Spiele geben wird, die auf dieser Franchise basieren. Vielmehr legten schon in der Vergangenheit externe Studios Hand an.

Während ein neues „Uncharted“ bisher nicht angekündigt wurde, aber zumindest Reboot-Gerüchte die Runde machten, könnte der PS5-Hersteller im heute veröffentlichten PS5-Spot einen kleinen Hinweis gestreut haben.

Das Video beinhaltet einige Anspielungen auf Spiele und Marken, die recht leicht zu identifizieren sind, darunter beispielsweise „Gran Turismo“.

Mit Fackel in einer Höhle

Allerdings zeigt das Video auch eine junge Frau mit einer brennenden Fackel in einer Höhle. In einer weiteren Sequenz ist zudem zu erkennen, wie die Figur Staub von einem antiken Artefakt pustet. Da die Szenen nicht ohne weiteres einem bekannten Projekt zugeordnet werden können und das Setting an „Uncharted“ erinnert, kam die Spekulation auf, dass Sony tatsächlich auf die Fortsetzung der „Uncharted“-Reihe hinweist.

Auch die Wahl einer neuen Hauptfigur würde zu dem passen, was am Ende von „Uncharted 4“ angedeutet wurde. Aus Spoiler-Gründen möchten wir nicht näher darauf eingehen.

Und es gibt noch mehr Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es mit der Reihe weitergeht: Im April letzten Jahres erklärte Christina-Marie Drake McBrearty bei ihrem Wechsel zu Naughty Dog, dass es etwas Besonderes sei, „zukünftige Teams nicht nur für neue Titel, sondern auch für das Vermächtnis von Uncharted aufzubauen“.

Weitere Meldungen zum Thema:

Fest scheint jedoch zu stehen: Naughty Dog selbst wird an einem neuen „Uncharted“ zumindest nicht als Hauptentwickler beteiligt sein. Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, gab letzte Woche bekannt, dass sich das Studio von der „Uncharted“-Reihe zurückziehen wird, was aber nicht ausschließt, dass ein anderes Studio die IP übernehmen könnte.

Mit „The Last of Us“ möchte sich Naughty Dog hingegen weiter beschäftigen, sofern es noch etwas zu erzählen gibt.

Weitere Meldungen zu Uncharted 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren