PS5: 2023 startet mit Spot und besserer Verfügbarkeit

Sony hat eine neue Kampagne namens "Live from PS5" gestartet. Neben der Veröffentlichung eines Trailers weist das Unternehmen auf die bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5 hin. Auch bei PlayStation Direct werden inzwischen wieder PS5-Bestellungen angenommen.

Rund zwei Jahre lang war die PS5 eine knappe Hardware, die zwar hin und wieder bei Online-Händlern auftauchte, in der Regel aber nicht im stationären Handel entdeckt werden konnte. Schon Ende des vergangen Jahres deutete eine Verkaufsaktion von Sony an, dass sich die Liefersituation deutlich gebessert hat. Kunden wurde eine zeitnahe Lieferung zugesichert, wenn sie bei bestimmten Händlern bestellen.

2023 soll die Knappheit endgültig der Vergangenheit angehören. Auf dem PlayStation Blog zeigt Sony nicht nur einen neuen Trailers, in dem im Nachrichtenstil einige der wichtigsten Spiele vorgestellt werden. Ebenfalls bedankt sich das Unternehmen bei den Konsumenten für ihre Geduld.

„An alle unsere Fans: Vielen Dank für eure Geduld, mit der wir die beispiellose Nachfrage nach der PS5-Konsole inmitten globaler Herausforderungen bewältigt haben. Wenn ihr eine PS5-Konsole kaufen wollt, solltet ihr es jetzt viel einfacher haben, sie bei Händlern auf der ganzen Welt zu finden“, so Sony.

PS5-Bundle mit zwei Controllern verfügbar

Zugleich weist das Unternehmen darauf hin, dass Spieler in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg die Möglichkeit haben, die PS5 über PlayStation Direct zu ordern, wo die Disk-Version der Konsole momentan tatsächlich in den Warenkorb gepackt werden kann. Zum Preis von 609,99 Euro bekommen die Käufer ein Bundle mit einem zusätzlichen DualSense-Controller.

PS5 bei PlayStation Direct:

Auch andere Händler begannen damit Bestellungen für das PS5-Bundle anzunehmen, darunter Media Markt und Saturn:

Zu den Produkteinträgen*:

Live from PS5

Der anfangs erwähnte Trailer trägt die Bezeichnung „Live from PS5 – Bringing You The Extraordinary“. Sony möchte damit die PS5-Comnmunity feiern und noch mehr Spieler dazu einladen, sich dieser Gemeinschaft anzuschließen. Das Unternehmen verweist dabei auf die besonderen Funktionen wie 4K-Grafik, haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio und schnelle Ladezeiten, die dank der verbauten SSD erreicht werden.

„Dieser neue Spot deutet die Bandbreite der außergewöhnlichen Erlebnisse im PS5-Universum im Stil eines Live-Nachrichtenkanals an. Versucht, alle Spielreferenzen zu erkennen“, so Sony weiter. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen. Passend zur neuen Kampagne wurde eine neue PlayStation-Unterseite gestartet, die in Deutschland allerdings noch nicht aktiv zu sein scheint.

Auch im Spielebereich geht es voran: In diesem Jahr warten auf PlayStation-Spieler Games wie „Assassin’s Creed Mirage“, „Final Fantasy XVI“, „Hogwarts Legacy“, „Marvel’s Spider-Man 2“, „Resident Evil 4: Remake“ und „Street Fighter 6“ sowie kommende Erweiterungen wie „Destiny 2: Lightfall“ und „Horizon Forbidden West: Burning Shores“.

Das könnte euch ebenfalls zur PS5 interessieren:

Zudem steht der Launch von PlayStation VR2 bevor. Die Markteinführung der Virtual Reality-Hardware erfolgt am 22. Februar 2023 zusammen mit mehr als 30 Spielen im Veröffentlichungszeitraum, darunter „Horizon Call of the Mountain“, „Gran Turismo 7“ und „Resident Evil Village“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren