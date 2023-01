PS5: Neues Modell soll im September erscheinen, aber keine PS5 Slim/Pro – Gerücht

Tom Henderson, ein bekannter Insider und Leaker, hat sich den Gerüchten über Pro- oder Slim-Versionen der PS5 angenommen und seine Zweifel daran geäußert, ob es in absehbarer Zeit derartige Hardware-Änderungen geben wird.

Zugleich untermauerte er die Gerüchte, die sich auf ein überarbeitetes Modell der PS5 beziehen. Es soll mit einem modularen bzw. abnehmbaren Disk-Laufwerk ausgeliefert werden, davon abgesehen aber keine größeren Änderungen umfassen.

Auf Twitter behauptet Henderson, dass die Produktion des neuen PS5-Modells im April beginnen wird. Schon im September soll die Hardware in den Läden stehen.

„Zu all den PS5 Pro/Slim-Gerüchten: Ich glaube nicht, dass es sich um ein Pro- oder Slim-Modell handelt“, so Henderson. „Meines Erachtens handelt es sich lediglich um die zweite Generation der normalen PS5. Die Produktion der normalen PS5 wird Ende dieses Jahres eingestellt, und das neue Modell wird im April starten und im September in den Verkauf gehen.“

Im weiteren Verlauf betonte Henderson, dass er mehr über eine gänzlich neue PlayStation-Generation als über ein Upgrade-Modell der PS5 gehört habe. Ausschließen wollte er eine leistungsfähigere PS5-Hardware allerdings nicht.

„Was die Frage angeht, ob es in dieser Generation eine Pro-Version geben wird, bin ich mir nicht ganz sicher. […] Ich kann nur sagen, dass ich mehr über die PS6 als über eine PS5 Pro gehört habe“, so Henderson.

Sony hat sich bisher nicht zu einem neuen Modell der PS5 geäußert, sodass die kommenden Monate spannend werden könnten. Häufig sorgt das japanische Unternehmen ohne Vorankündigungen für überraschende Enthüllungen.

Sony wouldn’t cease production of the „gen 1“ PS5 if they had different consoles in production for different price points/specs.

The new PS5 will reduce costs in production and shipping because they can produce just one console; with a detachable disc drive.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023