Uncharted Legacy of Thieves Collection: Der bisher schwächste Steam-Start der PlayStation Studios

In der vergangenen Woche fand die "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" den Weg auf den PC. Aktuellen Berichten zufolge legte die Remaster-Collection den bisher schwächsten Steam-Start eines PC-Titels der PlayStation Studios hin.

Vor wenigen Tagen wurde mit der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ der nächste große Titel der PlayStation Studios für den PC umgesetzt.

Genau wie auf der PlayStation 5 bietet die Remaster-Sammlung, die mit der Unterstützung der Iron Galaxy Studios auf den PC portiert wurde, technisch überarbeitete Versionen der Kampagnen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ beziehungsweise „Uncharted: The Lost Legacy“. Aktuellen Berichten zufolge fiel der Verkaufsstart zumindest auf Valves digitaler Gaming- und Vertriebsplattform überschaubar aus, da die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ gemessen an den Spielerzahlen den bisher schwächsten Start eines Titels der PlayStation Studios auf Steam hinlegte. Dies geht aus den Datenbanken von Steam hervor.

Zu Spitzenzeiten brachte es die Spielesammlung auf Steam auf gerade einmal 10.851 spielende Nutzer gleichzeitig. Vor allem im Vergleich mit erfolgreichen PC-Umsetzungen wie „Horizon: Zero Dawn“ oder „God of War“ muss die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ spürbar zurückstecken.

Anbei eine Übersicht über die höchsten gleichzeitig aktiven Steam-Nutzer der Spiele der PlayStation Studios.

Steam: Die höchsten Nutzerzahlen PlayStation-Titel

God of War: 73.529 Nutzer gleichzeitig

Marvel’s Spider-Man Remastered: 66.436 Nutzer gleichzeitig

Horizon Zero Dawn: 56.557 Nutzer gleichzeitig

Days Gone: 27.450 Nutzer gleichzeitig

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 10.851 Nutzer gleichzeitig

Worauf die verhältnismäßig niedrigen Spielerzahlen der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ auf dem PC beziehungsweise Steam zurückzuführen sind, bleibt abzuwarten. Spekuliert wird, dass die Tatsache, dass wir es hier lediglich mit technisch aufpolierten Neuauflagen zweier nicht allzu alter Titel zu tun haben, den Ausschlag gegeben haben könnte.

Nach dem PC-Release der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ steht die nächste Portierung aus dem Hause Naughty Dog übrigens schon in den Startlöchern. Die Rede ist vom Remake zu „The Last of Us Part 1“, das bisher allerdings noch keinen konkreten Termin für den PC spendiert bekam.

Quelle: Steam

