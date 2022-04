Naughty Dog: Personalberaterin baut ein Team für „das Vermächtnis von Uncharted“ auf

Seit kurzem ist Christina-Marie Drake McBrearty als Personalberaterin bei Naughty Dog tätig. Ihr dazu veröffentlichter LinkedIn-Beitrag enthält einen interessanten Hinweis auf zukünftige Projekte.

„Es ist etwas ganz Besonderes, zukünftige Teams nicht nur für neue Titel, sondern auch für das Vermächtnis von Uncharted aufzubauen, das mir und meiner Familie sehr am Herzen liegt“, heißt es.

Somit scheint Naughty Dog tatsächlich an der „Uncharted“-Marke festzuhalten und weitere Ableger zu planen. Der vierte Hauptableger, der Nathan Drakes Geschichte abgeschlossen hat, ist demzufolge noch nicht das Ende. Wie genau es weitergehen könnte? Das weiß aktuell niemand. Denkbar wäre ein Abenteuer mit einem jungen Sully in der Hauptrolle, da die Verantwortlichen solch einen Ableger einst entwickeln wollten. Auch Jeff Ross hätte gerne an einem Prequel dieser Art gearbeitet.

Zuletzt äußerte sich Naughty Dog im Januar zu einer potenziellen Fortsetzung. Kreativdirektor Shaun Escayg wies schon dort auf die Liebe für das „Uncharted“-Franchise hin. „Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können“, teilte er unter anderem mit.

Weiterhin viel Liebe für Uncharted

Auch Evan Wells, der Präsident des Studios, ist an einem weiteren Ableger interessiert. Das kann einem Interview im August 2021 entnommen werden. Zwar sollen auch neue Marken entstehen doch auch für „Uncharted“ gebe es weiterhin „eine Menge Liebe“. „The Last of Us“ erwähnte Wells ebenfalls dabei.

Die Veröffentlichung des letzten Ablegers („Uncharted: A Lost Legacy“) ist jetzt fast fünf Jahre her. Schon dort übernahm der Spieler nicht mehr die Kontrolle über Nathan Drake, sondern über Chloe Frazer.

Weitere Meldungen zu „Uncharted“:

Seit Februar dieses Jahres ist „Uncharted“ nicht nur eine Videospiel-, sondern auch eine Filmreihe: Der Blockbuster mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen rückt die Anfänge der bekannten Helden in den Mittelpunkt. Wegen des finanziellen Erfolges sprach Sony später von einem „neuen Hit-Film-Franchise„. Ein Nachfolger soll definitiv folgen. Anscheinend gilt das auch für den Spiele-Bereich.

Weitere Meldungen zu Uncharted.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren