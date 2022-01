Uncharted: Naughty Dog wollte Sully einen eigenen Teil spendieren

Wie hätte ein "Uncharted" mit Sully in der Hauptrolle ausgesehen? Beinahe hätten wir das erlebt, wie Naughty Dogs Shaun Escayg in einem aktuellen Interview verraten hat.

Naughty Dog hatte insgesamt fünf „Uncharted“-Ableger rund um den Schatzsucher Nathan Drake auf den Markt gebracht, der in aller Regel mit seinem Mentor Victor „Sully“ Sullivan zahlreiche Abenteuer erlebte. Allerdings kam es nie dazu, dass der alte Herr als Hauptcharakter über den Bildschirm lief. Doch Shaun Escayg, der Game Director hinter „Uncharted: The Lost Legacy“, verriet in einem Interview mit GQ Magazine, dass Sully beinahe seinen eigenen Teil erhalten hatte.

Ein anderes Duo war ansprechender

Als man Nathans Geschichte mit „Uncharted 4: A Thief’s End“ zum Abschluss brachte, hatte man mehrere Charaktere zusammengeworfen, um ein neues Duo zusammenzubringen. Allerdings entschied man sich letztendlich für Chloe und Nadine, die für die Entwickler ein interessanteres Team darstellten.

„Ich hatte mich an Chloe festgebissen, da sie immer dieser faszinierende Charakter war. So egozentrisch, so egoistisch. Man wollte einfach wissen, was diese Person dazu bringt. Und wenn wir dies mit Nadine kombinieren ─ einer Diebin und Söldnerin ─ dann entfaltet sich das Chaos bereits in deinem Kopf und du denkst dir: ‚Oh Mann, das ist solch ein großartiger Konflikt.'“

Weitere Meldungen zu Uncharted:

Da stellt sich nur die Frage, ob Sony Interactive Entertainment ein weiteres „Uncharted“ entwickeln lässt. In den letzten Jahren waren bereits Gerüchte aufgetaucht, laut denen die San Diego Studios die Reihe weiterführen werden. Und auch in diesem Bezug wurde bereits spekuliert, dass Sully in die Rolle des Hauptcharakters schlüpfen könnte.

Sollte es eine etwaige Ankündigung geben, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich die vor wenigen Tagen veröffentlichte „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ zu Gemüte führen.

Quelle: PlayStation LifeStyle

Weitere Meldungen zu Uncharted.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren