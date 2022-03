Uncharted: Die ersten 10 Minuten aus dem Blockbuster mit Tom Holland

Die actiongeladene Eröffnungsszene aus dem „Uncharted“-Film kann jetzt auf YouTube angeschaut werden. Im Folgenden haben wir das zehnminütige Video für euch eingebunden.

Es handelt sich dabei unverkennbar um die berühmte Flugzeugszene aus „Uncharted 3: Drake’s Deception“. Mitten im freien Fall erwacht Nathan Drake und realisiert zügig, dass er sich in luftigen Höhen befindet. Doch der draufgängerische Schatzsucher weiß natürlich am allerbesten, wie man sich aus höchst brenzligen Situationen befreit.

Die Presse überzeugen konnte der Actionfilm leider nicht: Von 44 eingereichten Kritiken sind drei Viertel mittelmäßig ausgefallen. Bei den Zuschauern kommt der Film mit 6,4 von zehn Punkten etwas besser weg. 337 positive Stimmen wurden eingereicht, demgegenüber stehen 132 negative Wertungen.

Trotzdem konnten die Erwartungen bei weitem übertroffen werden. Schon in der ersten Woche setzte sich der Blockbuster-Streifen an der Charts-Spitze in Amerika ab. Eingespielt wurden ganze 44 Millionen US-Dollar. Ende Februar berichteten wir dann über die weltweit erzielten Einnahmen. Und zwar brachte „Uncharted“ in nicht einmal zwei Wochen über 220 Millionen-US-Dollar ein.

Kein Wunder also, dass Sonys Tom Rothman von einem „neuen Hit-Film-Franchise“ spricht. Ein Nachfolger scheint also so gut wie sicher. Der zuständige Director Ruben Fleischer nannte bereits eine Idee, die er im zweiten Teil gerne umsetzen würde.

„Uncharted“ kam hierzulande am 17. Februar in die Kinos und ist noch immer verfügbar. 116 Minuten lang dürft ihr gespannt verfolgen, wie Nathan Drake, Sully und andere Charaktere nach einem legendären Schatz suchen. Dabei führt es sie auf eine Reise um den gesamten Planeten.

