In einem Special zum Kinostart des "Uncharted"-Films wies Director Ruben Fleischer darauf hin, dass er auf kurz oder lang gerne an einem zweiten Kinofilm arbeiten würde. Mit diesem würde Fleischer im Optimalfall eine besondere Szene der Videospiele auf die große Leinwand bannen.

"Uncharted": Director Ruben Fleischer würde gerne an einem zweiten Kinofilm arbeiten.

Ab heute ist die „Uncharted“-Verfilmung, in der Tom Holland in die Rolle eines jungen Nathan Drake schlüpft, auch in den deutschen Kinos zu sehen.

Passend dazu stellte Sony ein ausführliches Special zum ersten „Uncharted“-Film bereit, in dem unter anderem Holland und Director Ruben Fleischer zu Wort kommen. Im Laufe des Gesprächs wies Fleischer darauf hin, dass er auf kurz oder lang an einem weiteren „Uncharted“-Film arbeiten möchte. Sollte es dazu kommen, würde er mit der Verfolgungsjagd aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ gerne eine der bekanntesten Szenen der Videospiel-Vorlagen umsetzen. Eine Idee, für die sich auch Tom Holland begeistern könnte.

Die beste Verfolgungsjagd aller Zeiten?

„Wenn wir das Glück haben, noch eins davon zu machen, möchte ich die Verfolgungsjagd nachstellen“, führte Ruben Fleischer zu einem möglichen zweiten Film aus. „Ich denke, die größte Autoverfolgungsjagd aller Zeiten ist die in Uncharted 4. Ich habe in meiner Karriere viele Autoverfolgungsjagden gemacht, aber diese Autoverfolgungsjagd ist beispiellos“.

Tom Holland ergänzte: „Ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel gespielt habe, als wir Spider-Man: Homecoming machten und sie sagten: ‚Wir sind bereit für dich am Set‘ und ich sagte: ‚Nein, ich mache gerade diese Verfolgungsjagd, lass uns in Ruhe.“ Das komplette Special zum neuen Kinofilm haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Ob es wirklich zu einem zweiten Kinofilm auf Basis der „Uncharted“-Reihe kommen wird, wird zu großen Teilen sicherlich von den Einspielergebnissen abhängen. „Uncharted“ startete Mitte der vergangenen Woche in 15 Ländern in den Kinos und spielte am Eröffnungswochenende 21,5 Millionen US-Dollar ein.

6,4 Millionen US-Dollar entfielen dabei auf Großbritannien, während die russischen Kinos für 4,5 Millionen US-Dollar und die spanischen Zuschauer für 3,5 Millionen US-Dollar verantwortlich waren.

