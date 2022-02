Uncharted: Film legt einen soliden Kinostart hin

Trotz überschaubarer Wertungen hat die Verfilmung von "Uncharted" in ersten Regionen einen soliden Start hingelegt. Die Veröffentlichung in den USA, Deutschland und weiteren Ländern folgt in dieser Woche.

In den ersten Regionen erfolgte am Wochenende der Kinostart von „Uncharted“. Und die bisherigen Zahlen lassen vermuten, dass die Sony-Produktion zu einem großen Erfolg wird.

Nach einer sechsmonatigen Verzögerung kam „Uncharted“ am 11. Februar 2022 in 15 Ländern in die Kinos und spielte am Eröffnungswochenende 21,5 Millionen Dollar ein, darunter 6,4 Millionen Dollar in Großbritannien, 4,5 Millionen Dollar in Russland und 3,5 Millionen Dollar in Spanien, wie aus einem Bericht von Variety (via VGC) hervorgeht.

Vergleich mit anderen Kinostarts

Das mag zunächst recht überschaubar klingen. Doch bei einem Vergleich mit anderen Produktionen wird der Erfolg klarer: Der Film liegt unter Berücksichtigung der gleichen Zeitspanne vor Blockbustern der Pandemie-Ära wie „Eternals“ (+12 Prozent), „Black Widow“ (+18 Prozent) und „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ (+21 Prozent).

Und die großen Märkte folgen noch: „Uncharted“, das Berichten zufolge ein Budget von 120 Millionen Dollar hatte, wird am 17. bzw. 18. Februar 2022 in den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko und Südkorea die Kinos erobern.

Der „Uncharted“-Streifen ist der erste Spielfilm von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Originalspiele für Film und Fernsehen zu adaptieren.

Zuschauer müssen sich damit arrangieren, dass sie nicht die Geschichte der zugrundeliegenden Videospiele sehen werden. Denn der „Uncharted“-Film erzählt eine Vorgeschichte, in der Nathan Drake (Tom Holland) als junger Schatzsucher von seinem Mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg) lernt.

Den Aussagen des Regisseurs Ruben Fleischer zufolge sei der Film sowohl für Hardcore-Fans des Spiels als auch für diejenigen geeignet, die mit der Franchise noch nicht vertraut sind.

Auch wenn „Uncharted“ die Kassen klingen lässt, erntete der Film nur mittelmäßige Wertungen. Auf der Bewertungs-Website Rotten Tomatoes ist es auf der Grundlage von 35 Rezensionen ein Score von 51 Prozent. Hierbei ist zu beachten, dass Filme meist kritischer als Videospiele bewertet werden. Auch auf Metacritic sind die Wertungen im gemischten Bereich.

Falls euch „Uncharted“ nicht zusagt: PlayStation Productions arbeitet ebenfalls an einer HBO-Fernsehserie zu „The Last of Us“, einem Live-Action-Film zu „Ghost of Tsushima“ und einer Twisted Metal-Fernsehserie. Weitere Produktionen dieser Art sollen in den kommenden Jahren folgen.

