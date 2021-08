Naughty Dog: Entwickler würden Uncharted & The Last of Us gerne fortsetzen

Wie Co-Präsident Evan Wells in einem aktuellen Interview zu verstehen gab, würden die Entwickler von Naughty Dog gerne an neuen Marken arbeiten. Gleichzeitig sollen aber auch "The Last of Us" und "Uncharted" nicht vernachlässigt werden.

Naughty Dog arbeitet an nicht näher genannten Projekten.

Vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichte das gefeierte Entwicklerstudio Naughty Dog mit „The Last of Us Part 2“ sein letztes großes Projekt.

Im Gespräch mit den US-Kollegen der GameInformer plauderte Evan Wells, der Co-Präsident von Naughty Dog, ein wenig über die Zukunft des Studios. Die wichtigste Information vorweg: Konkrete Informationen zu den Titeln, die sich aktuell bei Naughty Dog in Entwicklung befinden, ließ sich Wells nicht entlocken. Somit wissen wir auch weiterhin nur, dass unter anderem an einem Multiplayer-Projekt auf Basis von „The Last of Us“ gearbeitet wird. Zudem sprechen unbestätigte Berichte von einem Remake des ersten „The Last of Us“-Abenteuers.

Werden Uncharted und The Last of Us fortgesetzt?

Im weiteren Verlauf des Interviews deutete Wells darauf hin, dass wir uns in den kommenden Jahren wohl auf eine Mischung aus neuen Marken auf der einen sowie Nachfolgern zu „Uncharted“ und „The Last of Us“ auf der anderen Seite freuen dürfen. Denn auch wenn es die Entwickler von Naughty Dog definitiv reizen würde, an neuen Marken zu arbeiten, gibt es intern weiterhin viel Liebe für „Uncharted“ und „The Last of Us“.

Zum Thema: Naughty Dog: Studio sucht erfahrenen Autoren für kommende Projekte

„Ich denke, die einfache Antwort ist: beides“, sagte Wells zu diesem Thema. „Ich denke, es ist aufregend, neue Marken zu entwickeln. Aber es gibt immer noch eine Menge Liebe zu Uncharted und The Last of Us, und ich denke, Sie werden in Zukunft beide Arten von Projekten von uns sehen.“

In den Sternen steht leider weiterhin, wann mit Neuankündigungen aus dem Hause Naughty Dog zu rechnen ist.

Quelle: GameInformer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog