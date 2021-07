Naughty Dog: Studio sucht erfahrenen Autoren für kommende Projekte

Zuletzt rankten sich immer wieder Gerüchte um mögliche neue Projekte, an denen das Team von Naughty Dog arbeiten soll. Nun tauchte eine Stellenausschreibung auf, in der das Studio nach Verstärkung für kommende Aufgaben sucht.

Woran Naughty Dog derzeit arbeitet, ist noch unbekannt.

Seit der Veröffentlichung des PlayStation 4-Hits „The Last of Us Part 2“ ist mittlerweile über ein Jahr vergangen und inzwischen dürfte Naughty Dog bereits an weiteren Projekten arbeiten. Hierfür suchen sie nun über ihre hauseigene Website nach Unterstützung in Form eines Autoren, wie GamesRadar berichtet.

Naughty Dog: Erfahrener Autor soll sich dem Narrative Team anschließen

Aus der Stellenausschreibung geht hervor, dass die entsprechende Person bereits Berufserfahrung vorweisen sollte, um sich dem „wachsenden Narrative Team“ des Studios anzuschließen. Wenn sie die Stelle bekommen sollten, würden sie „fesselnde Geschichten und erinnerungswürdige Charaktere für unsere kommenden Projekte“ erstellen.

Darüber hinaus soll der Neuzugang ebenfalls dabei helfen, Dialoge für Zwischensequenzen und Gameplay-Segmente zu schaffen. Wichtig hierbei sei eine entsprechende Erfahrung bei der Kreierung von Geschichten, die wesentlich von ihren Charakteren getragen werden, wie es bereits bei den letzten Werken des Studios der Fall war.

In den letzten Monaten erreichten uns diverse Gerüchte bezüglich neuer Projekte, an denen Naughty Dog gegenwärtig arbeiten soll. Diese erstrecken sich von einem möglichen Science-Fiction-Game über einen Multiplayer-Titel mit Live-Service-Elementen bis hin zu einem Remake des PS3-Hits „The Last of Us“. Bisher wurde die aktuelle Produktion, an der das Team derzeit werkelt, noch nicht offiziell angekündigt.

Zuletzt äußerte sich Neil Druckmann, der Vizepräsident des Studios, in einem Interview zu einem möglichen „The Last of Us Part 3“. Nachdem er bereits Ende April 2021 bestätigt hatte, dass es einen Story-Entwurf für den Titel geben würde, der erstmal nicht umgesetzt werden solle, verriet er kürzlich, der Charakter Lev würde bei den Überlegungen zu einer Fortsetzung der Action-Adventure-Reihe eine Rolle spielen.

Was für ein Videospiel würdet ihr demnächst gerne von Naughty Dog sehen?

