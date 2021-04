The Last of Us Part 3: Erster Story-Entwurf steht, wird jedoch noch nicht umgesetzt

Im Rahmen eines Podcasts sprach Naughty Dogs Co-President Neil Druckmann kürzlich über ein mögliches "The Last of Us Part 3". Zu diesem würde es bereits einen Story-Entwurf geben, allerdings werde dieser wohl nicht allzu bald umgesetzt.

"The Last of Us Part 2" ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

Naughty Dogs jüngstes Werk, „The Last of Us Part 2“, zählte zu den größten Videospiel-Highlights des vergangenen Jahres. Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Titels sprach dessen Creative Director Neil Druckmann über die Möglichkeit eines Nachfolgers. Nun äußerte er sich erneut diesbezüglich und verriet, dass ein erster Entwurf für eine Geschichte bereits existieren würde, allerdings sei dessen Umsetzung noch nicht absehbar.

The Last of Us Part 3: Laut Neil Druckmann „noch nicht“ bereit

Genauer waren Druckmann und seine Kollegin Halley Gross, wie IGN berichtet, kürzlich im Script Apart-Podcast zu Gast und äußerten sich dort über den Stand eines potentiellen dritten Teils des „The Last of Us“-Franchise. Hierzu sagte Druckmann: „Ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll… [Co-Autorin Halley Gross] und ich haben einen Entwurf für eine Geschichte geschrieben, die wir allerdings noch nicht umsetzen […]. Wir werden sehen.“

Obwohl folglich wohl nicht mit einer zeitnahen Realisierung des Story-Entwurfs zu rechnen sei, hoffe Druckmann selbst, dass diese Geschichte „eines Tages das Licht der Welt erblicken wird“. Diese Rohfassung würde, wie der Co-President von Naughty Dog daraufhin ausführt, erforschen, was nach dem Ende von „The Last of Us Part 2“ passiert.

Anschließend verweist Druckmann auf die benötigte Zeit für die Entwicklung von solchen AAA-Games. Zwischen dem Vorgänger und „Part 2“ hätte er sieben Jahre lang überlegt, wie die Story fortgesetzt werden könnte. „Man will sichergehen, dass man von der Idee, die man hat, begeistert ist, [dass] es sich anfühlt, als wäre es eine Herausforderung.“ Die Vollproduktion des Titels allein habe über vier Jahre gedauert.

Zum Thema: The Last of Us: PS5-Remake als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?

Nachdem die Arbeiten an einem so großen Projekt abgeschlossen wurden, würde sich Naughty Dog eine lange Zeit einräumen, um über die nächsten Aufgaben zu sprechen. Hierbei seien sowohl weitere Ableger zu aktuellen Werken, wie ein „The Last of Us Part 3“, als auch komplett neue IPs sowie eine Rückkehr zu älteren Marken denkbar. Es sei eine riesige Verpflichtung für das Studio – „Geld, Zeit, Leidenschaft, Talent“ -, sich auf etwas festzulegen.

Derzeit befinden sich beim Entwicklerstudio „mehrere coole Dinge“ in Arbeit. Bei einem Projekt soll es sich Gerüchten zufolge um einen Science-Fiction-Titel handeln. Darüber hinaus arbeitet das Team angeblich ebenfalls an einem PlayStation 5-Remake von „The Last of Us“, das eine komplett neue Engine nutzen soll.

Wünscht ihr euch ein „The Last of Us Part 3“ von Naughty Dog?

