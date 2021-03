Naughty Dog: „Mehrere coole Dinge“ befinden sich in Arbeit

Laut Neil Druckmann befinden sich bei Naughty Dog mehrere coole Projekte in Arbeit. Zwar kann er dazu nichts verraten, doch die Fans sollen so bald wie möglich darüber informiert werden.

An welchen Projekten Naughty Dog arbeitet, ist vollkommen unbekannt.

Über Twitter meldete sich gestern Neil Druckmann, der Kreativdirektor und inzwischen auch Vizepräsident, zu Wort. In seinem Beitrag äußert er sich kurz zum aktuellen Stand der Dinge.

Er weist darauf hin, dass sich momentan mehrere coole Projekte in Entwicklung befinden. Das Team kann es kaum erwarten, diese zu enthüllen. Leider kann Druckmann dazu noch nichts verraten und verspricht zugleich, dass ihr bei passender Gelegenheit darüber informiert werdet. Sobald wir hierzu etwas erfahren, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.

Seine Aussage regt die Fans natürlich ein wenig zum Spekulieren an, woran genau der First-Party-Entwickler im Moment arbeitet. Zum Beispiel haben wir bis heute noch nichts von einem mutmaßlichen Multiplayer zu“The Last of Us Part 2″ gehört. Druckmann deutete im vergangenen Jahr schon an, dass an einem solchen Projekt gearbeitet wird. Auch ein PS5-Upgrade zum erfolgreichen Action-Blockbuster wird von vielen Seiten vermutet.

Neue Mitarbeiter gesucht

Bereits im Januar begab sich Druckmann auf Mitarbeiter-Suche. Für „etwas sehr cooles“ mussten einige Stellen neu besetzt werden. Bis heute ist nicht bekannt, worum es sich hierbei handelt.

Wahrscheinlich arbeitet Naughty Dog neben bekannten Spielen an einer komplett neuen Marke. Im Januar sorgte übrigens ein aufgetauchtes Artwork für reichlich Gesprächsstoff, das auf ein Fantasy-Titel hindeutete. Letzten Endes stellte sich jedoch heraus, dass dieses Werk nur als Tribut für Ubisofts „Assassin’s Creed Valhalla“ diente.

Nach langjähriger Abwesenheit wäre auch ein neuer Ableger der „Jak & Daxter“-Reihe denkbar. Das „Uncharted“-Franchise könnte ebenfalls zurück ins Leben gerufen werden. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ihr noch einmal in die Rolle von Nathan Drake schlüpfen werdet. Schließlich fand die Geschichte des Schatzsuchers mit dem vierten Teil einen epischen Abschluss. Ein Spin-Off wäre aber durchaus möglich.

Naughty Dog lässt sich jedenfalls nicht in die Karten schauen, weshalb wir nur grob vermuten können, woran das US-amerikanische Entwicklerstudio arbeitet.

