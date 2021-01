PS5: Naughty Dog sucht Personal für ein „cooles Projekt“

Wie Naughty Dogs Neil Druckmann via Twitter bestätigte, warten beim gefeierten Entwicklerteam derzeit mehrere Positionen darauf, neu besetzt zu werden. Mögliche Bewerber dürfen sich dabei über die Möglichkeit freuen, an einem "coolen Projekt" zu arbeiten.

Naughty Dog arbeitet an einem neuen Projekt.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich bereits die Hinweise, dass die „Uncharted“- und „The Last of Us“-Macher von Naughty Dog hinter den Kulissen mit den Arbeiten an einem PS5-Projekt begonnen haben.

Neues Öl ins Feuer gießt in diesen Stunden niemand geringeres als Neil Druckmann, seines Zeichens verantwortlicher Autor und Co-Director von Naughty Dog. Via Twitter wies Druckmann darauf hin, dass aktuell gleich mehrere Stellen bei Naughty Dog darauf warten, neu besetzt zu werden. Gesucht wird unter anderem Personal für die Realisierung realistischer Animationen, für die künstlerische Umsetzung von Projekten oder die Verstärkung der hauseigenen Qualitätssicherung.

Druckmann spricht von einem „coolen Projekt“

Der Haken an der Sache: Konkrete Details zum nächsten Projekt von Naughty Dog nannte Druckmann leider nicht und sprach stattdessen lediglich von „etwas Coolem“. Daher kann aktuell nur spekuliert werden, worauf sich Fans des Studios im Detail freuen dürfen. Im letzten Jahr ließ Druckmann verlauten, dass man die Spieler auch erst einmal im Dunkeln lassen wird, da von einer neuen Marke bis hin zu einem dritten Teil der „The Last of Us“-Reihe im Prinzip alles denkbar sei.

Und dann wären da ja auch noch die Mehrspieler-Komponente sowie die technisch überarbeitete PS5-Version von „The Last of Us: Part 2“, die in den vergangenen Wochen regelmäßig durch die Gerüchteküche geisterten. An Gerüchten und Spekulationen um Naughty Dogs neues Projekt dürfte es in den nächsten Monaten also nicht mangeln.

Nun seid ihr gefragt: Wünscht ihr euch eine komplett neue Marke von Naughty Dog? Oder würdet ihr es lieber sehen, dass etablierte Marken wie „Uncharted“ oder „The Last of Us“ auf der PlayStation 5 fortgesetzt werden?

Verratet es uns in den Kommentaren.

Come work with us! We’re making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

