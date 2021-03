Naughty Dog: Mehrere Gerüchte im Umlauf – Science-Fiction-Titel in Arbeit?

Unbestätigten Details zufolge arbeitet Naughty Dog neben einer komplett neuen Spielemarke an einer Portierung der "Uncharted"-Reihe und einer Standalone-Erweiterung für "The Last of Us Part 2". Zwar sind diese Informationen durchaus interessant, sollten aber mit Vorsicht genossen werden.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird die Zeit zeigen.

Heute erreichten uns inoffizielle Details bezüglich neuer Spiele von Naughty Dog. Ein Leaker von 4Chan möchte von einer E-Mail erfahren haben, in der es um die Pläne für das aktuelle Geschäftsjahr ging. Dabei geht es neben einer komplett neuen Marke um eine Portierung des „Uncharted“-Franchises und eine Erweiterung zu „The Last of Us Part 2“.

Angeblich entwickelt das amerikanische Entwicklerstudio einen Science-Fiction-Titel, der noch keinen endgültigen Namen erhalten hat. Daher läuft das Projekt unter der Bezeichnung „Stray’s Cros“. Auch dieses Spiel soll dem Action-Adventure-Genre zugeordnet werden, jedoch könnten auch Steampunk-Elemente mit einfließen.

Nachdem diese Informationen bereits vor einiger Zeit aufgetaucht sind, heißt es nun zusätzlich, dass dieser Titel neben der PS5 auch für das kürzlich angekündigte PSVR 2.0. erscheinen soll. Damit hätte das neue VR-System gleich zu Beginn einen Vorzeigetitel, der den ein oder anderen Käufer anziehen könnte. Es wird von einer kurzen Aufnahme gesprochen, in der ihr dank Portalen durch die Zeit reisen könnt. Verschiedene Epochen wie die ägyptische Ära oder die Neuzeit sollen enthalten sein. Das Spielerlebnis soll so interaktiv wie nur möglich gestaltet werden.

Die gesamte Uncharted-Reihe auf dem PC?

Als Nächstes ist von einer „Uncharted-„Kollektion die Rede, die vermutlich für PS5 und/oder den PC erscheinen könnte. Dieses Projekt trägt angeblich den Namen „Uncharted Chronicle Edition“. Wie bei anderen Neuauflagen erwarten euch hier wohl eine höhere Auflösung und eine bessere Performance.

Eine Standalone-Erweiterung für The Last of Us Part 2?

Auch zum Erfolgs-Hit „The Last of Us Part 2“ soll sich ein neues Projekt in Entwicklung befinden. Es wird behauptet, dass in den Räumlichkeiten von Naughty Dog ein umfangreiches Gameplay-Video präsentiert wurde, das eine Story-Erweiterung zeigt. Diese soll „The Last of Us Part 2 – Dark Sides“ heißen und könnte sowohl für PS4 als auch für PS5 erscheinen. Hier soll euch ein neues Kapitel mit Abby und der lange vermutete Multiplayer enthalten sein. Selbst ein Battle Royale-Modus wird erwähnt.

Demgegenüber steht die Tatsache, dass es laut Neil Druckmann keine Pläne für mögliche DLCs gibt. Allerdings tauchte genau hierzu bereits im vergangenen Jahr ein Gerücht auf. Und zwar postete Derek Philips, der im Spiel den Vater von Abby verkörperte, ein Bild von sich im Motion-Capture-Anzug. Darunter schrieb er: „Back to Work!!!“

Schnell wurde vermutet, dass sich ein Abby-DLC in Entwicklung befindet. Neil Druckmann ließ jedenfalls ein Like da. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte das Spiel im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen.

Bei Gerüchten dieser Art müssen wir stets darauf hinweisen, dass es sich bloß um inoffizielle Informationen handelt. Auch diesem Artikel solltet ihr daher skeptisch gegenüberstehen. Zumindest am letztgenannten Punkt könnte aber durchaus etwas dran sein.

