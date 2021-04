The Last of Us: PS5-Remake als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?

Gerüchten zufolge arbeitet Naughty Dog an einem PS5-Remake von "The Last of Us". Es soll nicht nur die Fans begeistern. Auch soll es Mitarbeiter, die momentan nicht viel zu tun hätten, bis zum nächsten Großprojekt beschäftigen. Das behauptet zumindest Jason Schreier.

"The Last of Us" startete im Jahr 2013 auf der PS3.

Seit längerer Zeit wird gemunkelt, dass sich bei Naughty Dog ein Remake des erfolgreichen „The Last of Us“ in Arbeit befindet. Und sofern wir den Angaben des ehemaligen Kotaku-Journalisten Jason Schreier glauben können, handelt es sich dabei um eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Denn viele Mitarbeiter hätten im Moment nicht viel zu tun.

„Was wird [Naughty Dog] jetzt noch tun? […] Sie haben The Last of Us 2 fertiggestellt, Neil Druckmann und ein paar andere Autoren gehen irgendwo in einen Raum und sagen: ‚Was wollen wir als Nächstes machen?‘ Und sie haben Hunderte von Leuten im Studio, die nicht viel zu tun haben“, so Schreier in einem Podcast.

Ein Haufen Leute brauchte Arbeit

Schreier vermutet, dass Naughty Dog für „diese Multiplayer-Sache, die sie machen“, von der er nicht weiß, in welchem Stadium sie sich momentan befindet, nicht jeden Mitarbeiter braucht. „Sie hatten einen Haufen Leute, die Arbeit brauchten. Und so war es eine elegante Lösung, zu sagen: ‚Lasst uns ihnen das TLOU-Remake geben, sie an die Arbeit auf der PS5 gewöhnen, und lasst uns das machen.‘ Es ist etwas, mit dem sich die Leute für das nächste Jahr oder so beschäftigen können, während die anderen Dinge in der Vorproduktion sind“, so der weitere Wortlaut.

Viele Studios haben aufgrund der COVID-19-Pandemie Probleme, ihre Projekte rechtzeitig fertigzubekommen. Wäre Naughty Dog in dieser Hinsicht nicht besser beraten, sich mit Hochdruck auf die neuen Produktionen zu stürzen? Laut Schreier habe Naughty Dog schon lange damit zu kämpfen, mehrere Projekte zu jonglieren.

„Eines der Probleme, auf die Naughty Dog in der Vergangenheit gestoßen ist, wenn sie versucht haben, dieses ganze Multi-Projekt-Team-Ding zu machen, ist, dass sie am Ende einen Haufen Leute hatten, die einfach etwas zu tun haben wollen. Sie nennen es ‚das Biest füttern‘. Man hat all diese Leute und muss schnell, schnell, schnell Entscheidungen treffen“, so Schreier. „Und das kann zu wirklich schlechten Praktiken führen.“

Man könne falschen Entscheidungen treffen und müsse sie später wiederholen. „Also ist es eine gute Lösung, alle diese Sachen machen zu lassen, die offensichtlicher sind [wie das TLOU-Remake]“, so die abschließenden Worte.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog:

Ob wir eines Tages wirklich ein „The Last of Us Remake“ sehen werden, bleibt abzuwarten. Doch auch Naughty Dogs Evan Wells deutete jüngst an, dass es sich beim „Uncharted“-Studio um kein Unternehmen handelt, das mehrere Großprojekte gleichzeitig stemmt. „Wir haben nicht zwei Projekte, an denen mehrere hundert Leute arbeiten. Wir haben ein Projekt und dann einige, die sich in der Vorproduktion befinden oder vielleicht gerade aus der Vorproduktion herauskommen“, so sein Statement.

