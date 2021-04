The Last of Us: Jason Schreier spricht von einem PS5-Remake mit nagelneuer Grafik-Engine

Jason Schreier veröffentlichte heute Mittag einen neuen Bericht auf Bloomberg. Darin geht es um ein Remake von "The Last of Us", das exklusiv für die PS5 erscheinen soll.

Jason Schreier möchte von einem "The Last of Us"-Remake erfahren haben.

Vor einem Monat gab Neil Druckmann bekannt, dass sich bei Naughty Dog „mehrere coole Dinge“ in Entwicklung befinden. Die Fans spekulierten fleißig darüber, woran der US-amerikanische Videospielentwickler arbeiten könnte. Jetzt möchte der bekannte Journalist Jason Schreier erfahren haben, dass ein „The Last of Us“-Remake für die PS5 entwickelt wird.

Naughty Dog selbst übernimmt das Ruder

In einem heute veröffentlichten Bloomberg-Report behauptet er, dass die Visual Arts Service Group vor nicht allzu langer Zeit mit der Entwicklung des Remakes beauftragt wurde. Hierbei handelt es sich um ein kleines Studio, das zur amerikanischen Sparte von Sony Interactive Entertainment gehört. Allerdings soll das Entwicklerteam von Sony keine ausreichende Unterstützung erhalten haben, weshalb Sony das Projekt letztendlich an Naughty Dog selbst weitergereicht hat.

Damit würde das Remake von dem Entwicklerstudio produziert werden, das für das Original zuständig ist. Angeblich wollte das oben erwähnte Support-Studio zuerst den ersten Ableger der „Uncharted“-Reihe neu auflegen, doch weil „The Last of Us“ aktueller ist und dementsprechend leichter entwickelt werden kann, haben sie sich für dieses Spiel entschieden.

Sollte es tatsächlich zu einer aufwendigen Neuauflage von Naughty Dogs Erfolgs-Hit kommen, könnt ihr euch auf eine völlig neue Grafik-Engine einstellen. Zudem ist von überarbeiteten Gameplay-Elementen die Rede.

Jason Schreier ist in der Gaming-Branche bei weitem kein Unbekannter und machte in der Vergangenheit durch unzählige Insider-Details auf sich aufmerksam. Egal was man von ihm hält: Sein Wort hat definitiv Gewicht.

„The Last of Us“ ist ursprünglich im Jahr 2013 exklusiv für die PS3 erschienen. Ein Jahr später kam das postapokalyptische Action-Adventure in überarbeiteter Form für die Nachfolge-Konsole raus. Jetzt könnte der Titel von Grund auf neu für die PS5 entwickelt werden.

Würdet ihr ein Remake von „The Last of Us“ begrüßen?

