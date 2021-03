Naughty Dog: Offenbar Multiplayer-Titel mit Live-Service-Elementen in Arbeit

Könnten die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Macher von Naughty Dog an einem Multiplayer-Titel mit Live-Service-Elementen arbeiten? Diese Vermutung lässt zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung des Entwicklerstudios aufkommen, in der nach einem Economy-Designer gesucht wird.

Arbeitet Naughty Dog an einem Multiplayer-Titel mit Live-Service-Elementen?

Vor wenigen Tagen wies Naughty Dogs Creative-Director und Co-Präsident Neil Druckmann darauf hin, dass sein Studio hinter den Kulissen an gleich mehreren „coolen Projekten“ arbeitet.

Während Druckmann diesbezüglich nicht näher ins Detail gehen wollte, sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung aus dem Hause Naughty Dog für frische Spekulationen. Mit dieser begibt sich das im kalifornischen Santa Monica ansässige Entwicklerstudio nämlich auf die Suche nach einem Economy-Designer, der Naughty Dog bei einem „Multiplayer-Projekt mit Live-Betrieb und Spielerfortschritt“ unterstützen soll.

Die Mehrspieler-Komponente von The Last of Us: Part 2?

Unter anderem könnte die besagte Stellenausschreibung andeuten, dass Naughty Dog derzeit an einem Multiplayer-Titel arbeitet, in dem es möglich sein wird, zusätzliche kosmetische Inhalte freizuschalten und zu nutzen. Zu den weiteren Bereichen, in denen mögliche Interessenten arbeiten werden, gehören die Implementierung und das Balancing der Ingame-Ökonomie, diverse Spielerfortschritts-Systeme und das Design des Projekts an sich.

Zum Thema: Naughty Dog: „Mehrere coole Dinge“ befinden sich in Arbeit

Woran Naughty Dog derzeit im Detail arbeitet, ist noch unklar. Spekuliert wird allerdings, dass wir es hier mit der möglichen Mehrspieler-Komponente von „The Last of Us: Part 2“ zu tun haben könnten. Diese wurde seinerzeit verschoben, da sie laut Naughty Dog schlichtweg zu ambitioniert ausfiel, um sie bis zum Release von „The Last of Us: Part 2“ fertigzustellen.

Stattdessen sollten die Konzepte zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden. Nun könnte es möglicherweise so weit sein.

Quelle: GameSpot

