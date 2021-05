The Last of Us: Remake soll Möglichkeiten der PS5 wirklich ausnutzen

Unbestätigten Gerüchten zufolge erscheint "The Last of Us" als Remake für die PS5. Und laut Game Reactor sollen die Möglichkeiten der PS5 mit der neuen Engine vollständig ausgenutzt werden,

Das Remake soll mehr als ein grafisches Upgrade werden.

Während das Remake von „The Last of Us“ weiterhin ein Gerücht bleibt, haben weitere bisher unbestätigte Aussagen zur Produktion das Potential, die Fans in Hochstimmung zu versetzen.

Denn laut Game Reactor handelt es sich bei der Neuentwicklung nicht einfach nur um eine etwas aufgehübschte Version des Adventure-Hits rund um Ellie und Joel. Das PS5-Remake soll stattdessen die Leistung der Konsole und die Features der „The Last of Us Part 2“-Engine ausnutzen und viele weitere nicht näher spezifizierte Dinge verbessern.

Mehr als nur eine Remaster-Version

Imheißt es: „Während es eine Menge Spaß gemacht hätte, die Reaktion der Welt auf eine überraschende Enthüllung dieses Projekts zu sehen, hat [Jason] Schreiers Bericht über das, was in den PlayStation Studios in letzter Zeit vor sich ging, es zu einem gewissen Grad verdorben. Ich sage ‚bis zu einem gewissen Grad‘, weil die Leute zu denken scheinen, dass es im Grunde nur so etwas wie The Last of Us: Remastered sein wird.“

Weiter: „Lasst uns die Erwartungen nicht zerstören, indem wir es zu sehr hypen, aber dies wird keine ‚einfache‘ Verbesserung von Auflösung, Framerate und Texturen sein. Es wird die Leistung und die Funktionen der PlayStation 5 mit der The Last of Us Part 2-Engine wirklich ausnutzen. Nicht nur in Bezug auf die Grafik, sondern auch auf ein paar andere Dinge.“

Bloombergs Jason Schreier sprach im vergangenen Monat ausführlich über das PS5-Remake von „The Last of Us“ und erklärte, warum viele Entwickler von Naughty Dog daran arbeiten. Einerseits gebe es im Studio Entwickler, die auf den Start des nächsten großen Projektes warten. Und auf der anderen Seite sei es eine gute Gelegenheit, sich mit den Besonderheiten der PS5 vertraut zu machen. Das komplette Statement von Jason Schreier könnt ihr euch hier anschauen.

„The Last of Us“ erschien ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3. Später folgte eine Remaster-Version für die PS4. Und auch das Sequel „The Last of Us Part 2“ verweilt seit dem vergangenen Jahr auf dem Markt.

