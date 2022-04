Uncharted 4: Studio sei Arbeit von Hennig nach Weggang „losgeworden“

Der bekannte Voice Actor Nolan North war am vergangenen Wochenende bei der YouTube-Show Couch Soup zu Gast. Die Moderatoren spielten dabei „Uncharted 4 – A Thief’s End“, während North über die Entwicklungsarbeiten plaudern sollte. Dabei kam schnell der Weggang von Amy Hennig zur Sprache. Wieso Hennig Naughty Dog 2014 mitten in den Arbeiten zu „Uncharted 4“ verließ, ist noch immer nicht bekannt. Laut North hätte das Spiel unter ihr jedoch ganz anders ausgesehen.

Viele Veränderungen durch Wegfall von Hennig

„Das Größte, woran sich die meisten Leute wahrscheinlich erinnern, ist … wir haben ungefähr sieben Monate lang Uncharted 4 mit Amy Hennig gemacht. Wir waren schon weit im Spiel. Und sie wurde von Naughty Dog entlassen…und sie sind alles, was wir getan haben, losgeworden“, so North in dem Interview.

„Sie haben das Ganze neu besetzt. Die Originalbesetzung hatte Graham McTavish. Cutter [McTavishs Figur, war zuletzt in Drake’s Deception] spielte eine große Rolle in Amys 4. Todd Stashwick spielte Sam und Alan Tudyk war Rafe. Aber am Ende wechselten sie alles aus – Troy [Baker] kam, um Sam zu spielen, sie fügten Nadine für Laura [Bailey] hinzu. Finanziell war es nett. Ihr wisst schon, so ist das Geschäft. Ich war nur froh, dass sie das Ganze nicht einfach eingestampft haben.“

Nach dem Weggang von Naughty Dog war Hennig bei Visceral Games und arbeitete an dem Star-Wars-Projekt „Ragtag“. Nachdem das Spiel bei ersten Tests bei dem Publikum jedoch nicht gut ankam, zog Electronic Arts kurzerhand die Reißleine und schloss das gesamte Studio. Doch anscheinend gibt es ein Happy End für Amy Hennig: Wie Lucasfilm Games heute bekanntgab, wird die Autorin mit Skydance New Media an einem neuen Action-Adventure im Star-Wars-Universum arbeiten.

