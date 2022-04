Star Wars: Amy Hennigs Projekt eine Wiederbelebung von Project Ragtag?

Bekanntermaßen entschlossen sich die Verantwortlichen von Electronic Arts im Oktober des Jahres 2017 dazu, die „Dead Space“-Macher von Visceral Games zu schließen. Damit wurde seinerzeit auch ein „Star Wars“-Projekt begraben, an dem die bekannte Autorin Amy Hennig beteiligt war.

Hennig arbeitet aktuell an einem neuen „Star Wars“-Projekt, das bei Skydance New Media entsteht. Abgesehen vom offiziellen Versprechen, dass wir es hier mit einem neuen Action-Adventure zu tun haben, das eine „einzigartige Spielerfahrung“ verspricht, wurden im Zuge der offiziellen Ankündigung in dieser Woche leider keine konkreten Details genannt. Der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider „AccountNgt“ möchte allerdings schon mehr wissen.

Wie dieser berichtet, entsteht das neue „Star Wars“-Abenteuer aktuell unter dem Codenamen „Project Walton“ und könnte verschiedene Elemente des „Star Wars“-Projekts aufgreifen, das seinerzeit bei Visceral Games entstand und zum Leidwesen der Fans eingestellt wurde.

Unbestätigten Berichten zufolge spielte der eingestellte „Star Wars“-Titel von Visceral Games, der unter dem Namen „Project Ragtag“ entstand, zu Zeiten der Rebellen-Allianz, in der auch die klassische Trilogie („Episode IV: Eine neue Hoffnung“, „Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ und „Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“) angesiedelt ist. Angeblich sollte die Handlung von „Project Ragtag“ kurz vor den Geschehnissen von „Das Imperium schlägt zurück“ einsetzen.

Weiter hieß es damals, dass das „Star Wars“-Projekt von Visceral Games mit einer filmreifen Geschichte versehen werden sollte, die sich unter anderem um den zerstörerischen Todesstern drehte. Auch mehrere spielbare Charaktere und packende Gefechte sollten geboten werden.

Da eine offizielle Stellungnahme zu den Angaben von „AccountNgt“ noch auf sich warten lässt, bleibt allerdings abzuwarten, wie viele der damals geplanten Konzepte in der Tat den Weg in das neue „Star Wars“-Projekt von Skydance New Media finden werden. Sollten sich dahingehend weitere Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Recap on the little info I shared on Skydance New Media Star Wars project

– Codenamed "Project Walton"

– Reportedly based in Rebel Alliance era (Classic Era), Project Ragtag was also in this era, it is maybe some sort of revival of it.

