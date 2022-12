Uncharted: Reboot kommt, aber nicht von Naughty Dog – Gerücht

Ein aktuelles Gerücht behauptet: „Uncharted“ wird tatsächlich um einen neuen Ableger erweitert. Verwunderlich wäre das nicht, weil es sich hierbei um eine der stärksten PlayStation-Marken handelt.

Allerdings soll sich Sony Interactive Entertainment für ein Reboot statt einer klassischen Fortsetzung entschieden haben. Das würde durchaus Sinn ergeben, weil die Geschichte von Protagonist Nathan Drake mit dem vierten Hauptableger ein Ende fand. Zudem hat Sony angeblich ein neues Studio mit der Entwicklung beauftragt – und nicht Naughty Dog, wo das Franchise entstanden ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Dogs eine unterstützende Rolle im Entwicklungsprozess einnehmen.

Erst vor ein paar Wochen deutete eine Stellenausschreibung auf einen weiteren „Uncharted“-Teil hin. Darin ging es um die „Rückkehr einer beliebten Marke“, die durch eine Kooperation von Sony San Diego und Naughty Dog entstehen soll. An dem Gerücht dürfte also durchaus etwas dran sein.

Wie im Film ein junger Nathan Drake?

Eine mögliche Idee für das Reboot wäre, einen jungen Nathan Drake zu spielen. Auch im Kinofilm aus dem Februar 2022 sehen wir eine junge Version des waghalsigen Schatzsuchers. Angesichts des riesigen Erfolges wäre es nicht abwegig, sich an der neu geborenen Filmreihe zu orientieren. Eventuell rückt aber auch ein völlig anderer Charakter in den Mittelpunkt.

Weitere Meldungen zu „Uncharted“:

Laut zwei unabhängigen Quellen hat Sony diese Entscheidung Anfang des Jahres getroffen. Eine Ankündigung in nächster Zeit wäre also ausgeschlossen, da sich die Entwicklung wohl noch in einem frühen Stadium befindet. Dafür könnte auf den kommenden Game Awards ein DLC zu „Horizon Forbidden West“ präsentiert werden.

Weitere Meldungen zu Uncharted.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren