Uncharted 4: Naughty Dog dachte zwischenzeitlich über komplexere Kletter-Mechaniken nach

Wie die Entwickler von Naughty Dog in einem aktuellen Blog-Eintrag bestätigten, dachte das Studio während der Arbeiten an "Uncharted 4: A Thief's End" zwischenzeitlich über anspruchsvollere Kletter-Mechaniken nach. Unter dem Strich entschied man sich jedoch dazu, die Mechaniken nicht zu komplex zu gestalten.

Anlässlich der Veröffentlichung der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ für den PC blickten die Entwickler von Naughty Dog auf dem hauseigenen Blog noch einmal auf die Arbeiten an „Uncharted 4: A Thief’s End“ zurück.

Wie verraten wurde, dachte das Studio zwischendurch darüber nach, das finale Abenteuer von Nathan Drake im Vergleich mit den Vorgängern mit einem komplexeren Kletter-System zu versehen. Daher suchten die Entwickler zu Beginn der Entwicklung von „Uncharted 4: A Thief’s End“ eine Indoor-Kletterhalle auf, um einige Lektionen von einem Ausbilder zu erhalten und die Grundlagen über Elemente wie die Balance oder die Gewichtsverteilung beim Klettern zu erlernen.

Die daraus gewonnenen Kenntnisse wurden anschließend genutzt, um die Kletter-Animationen in „Uncharted 4: A Thief’s End“ besonders realistisch umzusetzen.

Naughty Dog experimentierte mit verschiedenen Konzepten

Im weiteren Verlauf der Entwicklung experimentierten die kreativen Köpfe von Naughty Dog laut eigenen Angaben mit verschiedenen Konzepten, mit denen die Kletter-Mechaniken von „Uncharted 4: A Thief’s End“ anspruchsvoller hätten gestaltet werden können. Darunter einer Ausdauerleiste oder einer komplett freien Kletter-Mechanik, die euch vor die Aufgabe gestellt hätte, die richtigen Routen beim Klettern auf eigene Faust zu erkunden.

Unter dem Strich riefen sich die Entwickler jedoch in Erinnerung, dass es bei den Arbeiten an dem Action-Titel nicht darum ging, ein Videospiel zu entwickeln, bei dem die Kletter-Mechanik im Mittelpunkt der Spielerfahrung steht. Folgerichtig wurde das Ziel verfolgt, die Kletter-Mechaniken nicht zu komplex zu gestalten, damit diese nicht von den anderen Spielmechaniken ablenkt.

Somit beließ es Naughty Dog dabei, beim Klettern für eine engere Verbindung zwischen den Spielern beziehungsweise Spielerinnen und dem Protagonisten Nathan Drake zu sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, bauten die Entwickler im Motion-Capturing-Studio eine verstellbare Felswand auf, an der der Parkour-Athlet Jesse La Flair dutzende Stunde verbrachte, um die Kletter-Animation möglichst realistisch ins Spiel zu verfrachten.

„Uncharted 4: A Thief’s End“ erschien im Jahr 2016 für die PlayStation 4 und ist in einer technisch aufpolierten Fassung in der für die PlayStation 5 und den PC erhältlichen „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ enthalten.

