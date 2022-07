Naughty Dog: Zeit für etwas Neues – Uncharted-Autor hat das Studio verlassen

Naughty Dog verliert einen seiner langjährigen Entwickler. Die Rede ist von Josh Scherr, der nach genau 21 Jahren seinen Rücktritt verkündet hat.

10 Spiele in 21 Jahren

In einem von insgesamt drei Tweets schreibt Scherr: „Als ich ein Kind war, war das Erstellen von Videospielen mein Hobby. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie für meinen Lebensunterhalt machen würde, geschweige denn in einem Studio wie Naughty Dog. Letzte Woche, nach 21 Jahren & 10 ausgelieferten Spielen, habe ich mich von meinen Freunden und Kollegen verabschiedet.“

Danach bedankt er sich bei all seinen Arbeitskollegen und macht klar, dass er die „Dogs“ vermissen wird. Einen Vorteil sieht er jedoch in seinem Rücktritt: In Zukunft wird er eine Produktion von Naughty Dog spielen können, über die er kaum etwas weiß. Schließlich arbeitet das Entwicklerteam an einigen „unglaubliche Sachen“.

Als Co-Autor bei Naughty Dog hat Josh Scherr an vier von fünf „Uncharted“-Teilen mitgewirkt. Bei den ersten beiden Ablegern war er zusätzlich als leitender filmischer Animateur verantwortlich. Für den dritten Teil war er ausschließlich als Animateur am Werk.

Auch für die „Jak & Daxter“-Reihe war er einst zuständig, wo er stets die Rolle des (leitenden) Animateurs einnahm. Zudem war er beim Spiele-Blockbuster „The Last of Us Part II“ als erzählerischer Designer tätig und hat dabei zusätzliche Schreibarbeit geleistet.

Damit verdient Naughty Dog einen wichtigen Mann, der zwischen 2001 und 2022 an nahezu allen Studio-Projekten beteiligt war. Lediglich beim ersten „The Last of Us“-Ableger inklusive DLC und Remaster blieb Scherr außen vor.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog:

Wohin es ihn zieht, ist im Moment noch nicht bekannt. Laut seinem Schlusswort ist es jetzt „Zeit für etwas Neues“. Schon bald will er die Gaming-Community darüber informieren.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren