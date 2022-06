Naughty Dog: Unangekündigtes Spiel seit mehr als zwei Jahren in Arbeit

Das geheime Spiel, an dem Naughty Dog derzeit arbeitet, ist offenbar seit mehr als zwei Jahren in der Produktion. Darauf deutet der Lebenslauf von Josh Scherr hin, der als Autor und Narrative Designer bei Naughty Dog beheimatet ist.

In seinem Linkedin-Profil verweist Scherr auf ein „unangekündigtes Spiel“, an dem er seit Mai 2020 als Autor und Narrative Designer beteiligt ist. Das heißt, es handelt sich offenbar um eine Produktion, bei der die Erzählung wieder eine große Rolle einnehmen wird.

Kommt ein neues Uncharted?

Seine Karriere bei Naughty Dog begann Scherr als Cinematic Animator für die „Jak“-Reihe, bevor er sich zunächst als Co-Writer und Lead Cinematic-Animator der „Uncharted“-Reihe annahm und an sämtlichen Teilen beteiligt war. Für „The Last of Us Part 2“ war Scherr als Narrative Designer tätig und steuerte einen Teil des Skripts bei.

In welche Richtung das noch unangekündigte Projekt von Naughty Dog gehen wird, ist weiterhin offen. Viele Spieler warten gespannt auf ein neues „Uncharted“, zumal das Ende des vierten Teils nicht nur hinsichtlich der Plattform einen Generationswechsel einläuten könnte. Doch auch mit neuen IPs ist Naughty Dog sehr erfolgreich, wie der Durchmarsch von „The Last of Us“ unter Beweis stellen konnte.

Zwei weitere „The Last of Us“-Projekte befinden sich in der Pipeline. Dabei handelt es sich einerseits um das Remake von „The Last of Us“, dessen Handlung nicht neu geschrieben wird, und um die Multiplayer-Erfahrung, die als Standalone-Version erscheinen soll. Beide Produktionen wurden kürzlich offiziell angekündigt.

Dass bei Naughty Dog an einem dritten Projekt gearbeitet wird, bestätigte Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, im Laufe der vergangenen Woche. Auf der Bühne des Summer Game Fests scherzte er, dass er das Spiel unmittelbar vorstellen könnte, wenn Sony etwas durchsickern ließe. Wenige Stunden zuvor sorgte der PS5-Hersteller mit einem Leak für die vorgezogene Bestätigung des Remakes von „The Last of Us“.

Kurt Margenau als Game Director

Dass sich bei Naughty Dog ein drittes Spiel in Arbeit befindet, bestätigt auch Kurt Margenau. Auf seinem Twitter-Kanal verweist der Naughty Dog-Veteran darauf, dass er als Game Director an „***********“ arbeitet. Das sind elf Sterne bzw. Zeichen und würde perfekt zu „Uncharted 5“ passen, aber auch zu einer neuen IP.

Margenau werkelte zuvor als Co-Game Director an „The Last of Us Part 2“, als Game Director an „Uncharted: The Lost Legacy“ und als Co-Lead Designer an „Uncharted 4“. Seit mehr als 13 Jahren ist er bei Naughty Dog beschäftigt.

